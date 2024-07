Quién es Wendy la ‘India’, la aficionada viral de Colombia que enamora en la Copa América

Wendy Sánchez, aficionada de la selección de Colombia que se volvió viral en el año 2023 por su belleza y el particular atuendo con el que asistió a un partido en Barranquilla, vuelve a dar mucho que hablar durante la presente Copa América 2024 porque sus fotos están siendo compartidas de nuevo en las redes sociales pese a que la joven no ha acudido a Estados Unidos a presenciar el torneo, en el que Colombia se ha clasificado para la gran final.

Las primeras imágenes se difundieron porque la joven asistió a los primeros partidos de las Eliminatorias al Mundial 2026 con un penacho indígena tradicional de los nativos de Estados Unidos adaptado con los colores de la bandera colombiana para una sesión de fotos. Medios de comunicación y usuarios de redes sociales publicaron las fotografías que hicieron a Wendy durante el partido Colombia-Venezuela, disputado en septiembre del 2023. Lo que sorprende es que la joven ha vuelto a hacerse viral ahora en plena Copa América pese a no estar en los partidos de Colombia.

#ZonaRosa Wendy Sánchez es reconocida en redes sociales como ‘La india de Colombia’ y es viral desde 2023, cuando alentó a la tricolor en el estadio Metropolitano de Barranquilla.https://t.co/82p0oZDwaK — Q’hubo Bogotá (@qhubobogota) July 9, 2024

Cada vez que juega la selección colombiana las redes se inundan de fotos de Wendy, que recientemente ha concedido entrevista reconociendo que no ha podido estar en los partidos de Colombia de la Copa América por temas de visado, pues Estados Unidos es un país muy estricto en este sentido: «No pude viajar porque no tengo la Visa, está en trámites… Si me dan la Visa, de una (viaja a Estados Unidos), sin pensarlo dos veces, apoyando a mi equipo del alma».

En la conversación también contó la historia de su atuendo y por qué se le ocurrió asistir a partidos de ‘la Tricolor’ con ese vestuario. Obviamente, aprovechó para promocionarse con sus redes sociales y su trabajo como modelo de ropa interior y de contenido de todo tipo. Además, en la conversación con la emisora colombiana le indicaron que sus imágenes le daban la vuelta al mundo en medios internacionales y que su figura espectacular había dejado a muchos encantados.

Wendy, con mucha sinceridad, confesó que aparte de estudiar psicología, también dedica mucho tiempo al cuidado de su cuerpo: «Voy mucho al gimnasio, me operé y soy muy juiciosa en la alimentación. Siempre trato de comer cosas saludables, nada de dulcesitos, nada de gaseositas, para mantener la figura. Usted se puede operar, pero si no se cuida, perdió esa platica». Una Wendy que está feliz porque Colombia está haciendo un gran torneo y se ha clasificado para la gran final. ¿Podrá viajar y presenciar el partido en Estados Unidos?