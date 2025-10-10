¿Qué panorama tienen los equipos españoles en la Champions League 25-26?

La Champions League es, sin ninguna duda, el torneo más importante de clubes a nivel mundial. Un encuentro donde los principales equipos y las figuras más importantes se disputan la gloria. Con estilos de juego cada vez más innovadores, los fanáticos de todas partes no se pierden ninguno de los partidos para seguir de cerca, tanto el presente como el futuro de las tendencias en el campo de juego.

En la presente edición, que acaba de comenzar, podemos encontrar a cinco equipos españoles que buscarán pasar a la siguiente ronda y llegar hasta el partido decisivo, el cual se jugará en Hungría en esta ocasión. Estamos hablando del Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Athletic Club.

Ahora bien, con este nuevo formato, los caminos de cada uno de estos clubes serán muy diferentes, planteando expectativas diferentes y desafíos más complejos para unos que otros. A continuación, un repaso por la actualidad y lo que vendrá para los españoles en la Champions League. ¿Te imaginas a alguno saliendo campeón?

1 – Real Madrid: el eterno candidato a ganar la Champions League quiere hacer borrón y cuenta nueva de lo que ha sido una temporada decepcionante en 2024-2025, con la despedida de Carlo Ancelotti en el banquillo de suplentes y la partida de un jugador emblema como es el caso de Luca Modric.

Para ello, confiará a pleno en la juventud tanto de su nuevo entrenador, Xabi Alonso, como en su frente de ataque, con la incorporación, entre otros, del argentino Franco Mastantuono. Uno de los principales candidatos en las casa de apuestas de fútbol online en España deberá volver a demostrar en el campo de juego.

Con dos victorias en las primeras jornadas, el Real Madrid parece haber empezado con el pie derecho, pero sabe que no debe confiarse. En el futuro cercano deberá medirse nada más y nada menos que ante el Manchester City y el Liverpool. ¿Podrá volver a reinar en Europa?

2 – Barcelona: el equipo culé, que viene de tener una temporada prácticamente perfecta si no fuera por no ganar la Champions League, debe revalidar su buen momento y ahuyentar cualquier clase de fantasmas del pasado. Para ello, pisar fuerte en Europa es casi una obligación.

Con un estilo de juego aceitado y vertical, los desafíos parecen estar por fuera del campo de juego, en donde distintos rumores pueden distraer la atención. Sin dudas, se vienen semanas más que importantes para el equipo catalán que quiere volver a ser en la era post Lionel Messi.

En esta edición de la Champions, ha tenido un comienzo irregular, con una victoria y una derrota. La caída ante el PSG prende luces de alarma, ya que es un rival de alto nivel que pudo doblegarlo. Ahora bien, parece tener un recorrido amable para pasar a la siguiente ronda sin problemas.

3 – Atlético de Madrid: los comandos por Diego Simeone quieren hacer historia y ganar la Champions League tras muchas temporadas en una posición expectante. Con un juego aguerrido y orden táctico, la suerte nunca parece estar de su lado y quieren que esta edición sea por fin la excepción.

Con una victoria y una derrota en su haber, deberá enfrentar al Arsenal, al PSV y el Galatasaray en condición de visitante, por lo que no se puede confiar. El buen momento de muchos de sus jugadores invita a ilusionarse, pero nunca se sabe lo que puede pasar con este plantel.

4 – Villarreal: luego de una sorprendente temporada pasada, el submarino amarillo quiere volver a pisar fuerte en Europa y volver a las épocas doradas que supo vivir de la mano del chileno Manuel Pellegrini. Para ello, deberá mejorar el flojo arranque que ha tenido tanto en la Champions como en la Liga.

Con un empate en sus dos primeros partidos, deberá toparse con huesos duros de roer, como son el Bayer Leverkusen y Tottenham en condición de visitante, o los siempre complicados Juventus y Ajax en condición de local. ¿Crees que podrá hacer historia nuevamente a nivel continental?

5 – Club: por último, el equipo que no ha logrado cosechar puntos en estas dos primeras jornadas y que deberá levantar cabeza rápidamente si quiere ser competitivo frente a los ojos de todo el mundo. PSG y Newcastle son los partidos más exigentes en el futuro. A su vez, deberá remontar una diferencia de gol negativa en estos dos primeros encuentros. ¿Crees que podrá cambiar el chip y volver a demostrar la razón por la que es uno de los equipos españoles más importantes de los últimos años? El desafío, por lo pronto, parece bastante complicado.

En síntesis

Mientras que la suerte parece haberle sonreído al Barcelona, lo cierto es que el Real Madrid es el equipo que mejor ha comenzado la temporada en la actualidad, empezando a ilusionarse con una nueva Champions en sus vitrinas. Encontrar una mayor regularidad en el juego es un desafío para los de Xabi Alonso.

En tanto, el Villarreal y el Athletic se juegan todo por el todo para lograr la épica y hacer historia en esta edición. Atlético de Madrid y Barcelona, en tanto, siguen buscando su mejor forma para volver a los primeros planos europeos, sabiendo que cuentan con material para ello.