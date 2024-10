¿Qué hay en el bote que inhala Alcaraz durante los partidos? El producto ‘mágico’ que revolucionó la NFL

Alcaraz volvió a empuñar la raqueta en un torneo oficial después de Shanghái. Ha pasado prácticamente un mes, Six Kings Slam aparte, desde su última competición. Su arribo en París dibujó un partido sinuoso en el principio y plácido al final ante Jarry, al que derrotó (7-5, 6-1).

Alcaraz se llevó una competida primera manga que él mismo se complicó tras un inicio arrollador. El murciano acudió al banquillo y, ante la mirada de todo el Palais, se sacó un bote y, después de mirar hacia la esquina en la que se encontraba su cuerpo técnico, se lo acercó a la nariz e inhaló profundamente hasta en tres ocasiones.

Cada aspiración desembocó en firmes sacudidas de su cabeza. El bote contenía sales de amoniaco, producto que se utiliza en deportes de alta demanda física como la halterofilia, con el objetivo de mejorar la activación del deportista.

Alcaraz lo consume en plena competición, pero otros deportistas lo utilizan para acompañar al entrenamiento de fuerza de alta intensidad. Especialmente antes de una repetición máxima de sentadilla, peso muerto o press banca. Su efecto es muy corto, dura alrededor de un minuto.

La inhalación aumenta el flujo sanguíneo y capacidad respiratoria. El producto no está recogido por la Agencia Mundial Antidopaje como sustancia prohibida. Dicho producto ya se ha utilizado en otros deportes como la NFL, en la que varios jugadores recurrieron a él durante los partidos e incluso algunos futbolistas rusos lo llegaron a usar en el Mundial de 2018.

Alcaraz se cita con Humbert

El murciano accedió a octavos de final donde se enfrentará al tenista local Humbert. Un partido que evoca fantasmas del pasado. Cuando tenía 18 años se enfrentó en idéntica ronda al galo Hugo Gaston, quien le derrotó en un partido marcado por el ambiente hostil que se encontró Alcaraz.

El murciano dominaba la segunda manga por un contundente 5-0 cuando se desconectó y todo saltó por los aires. Perdió siete juegos y 17 puntos consecutivos. No pudo disimular la decepción y frustración y se rompió en el banquillo. Posteriormente, se sinceró en redes sociales.

«Nunca es fácil jugar con el público en contra. Yo sabía que iba a ser difícil lidiar con el ambiente, pero no imaginé que podría ser tan heavy. Me hizo daño, no sabía lidiar con la presión. Pero, como todo en la vida, caemos, nos levantamos y seguimos adelante», publicó. Este jueves le espera una situación parecida. Con el público en contra y ante un tenista local al que ha derrotado este año tanto en Wimbledon como en la Copa Davis.