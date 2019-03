¿Qué dijo Inui a Mendilibar para que se partieran de risa en la banda?

El japonés pidió perdón a su exentrenador por el gol. Mendilibar no pudo contener la risa con los comentarios de Inui en la banda.

El centrocampista de 30 años se ha enfrentado al que ha sido su equipo durante las últimas tres temporadas hasta que este verano pusiera rumbo al Betis. Ahora en las filas del Alavés, club en el que ha recalado en calidad de cedido en enero, Takashi Inui ha visto puerta ante el Eibar, un choque en el que ha quedado de manifiesto su complicidad con Mendilibar en la banda.

Mendilibar aprovechó la pregunta sobre Inui para dar un zasca al Betis

Especialmente durante la segunda parte, el japonés y el que fuera su entrenador han intercambiado palabras y risas. Al ser cuestionado al respecto en rueda de prensa, Mendilibar desvelaba así lo que le había dicho Inui: “Taka es salao. Es buen tipo. Es japonés, pero es muy salado. Hay que entender su humor. Nos mete un gol y luego me pide perdón… ¡Pues no nos lo metas! Nos hemos llevado muy bien y nos vamos a llevar muy bien. Es un buen tipo y en Vitoria le vais a sacar partido. Aquí ya ha metido dos goles y está marcando más que con nosotros, así que algo habrá aprendido en el Betis, ¡Ay, en el Betis no, que no jugaba! Lo habrá aprendido en Eibar…“. El comentario del técnico de Zaldíbar, aunque con guasa, escondía un zasca en toda regla al conjunto verdiblanco, que no ha sabido explotar el potencial de Takashi Inui.

En lo que respecta al partido, el Deportivo Alavés y Eibar han empatado a uno en Mendizorroza, en el encuentro correspondiente a la jornada 27 de LaLiga Santander. Inui y Marc Cardona hicieron los goles del choque entre dos equipos que tienen virtualmente asegurada la permanencia. Ambos tantos llegaron en la segunda mitad. Takashi Inui abrió la lata gracias a una asistencia de Jonny y Cardona neutralizó el tanto del nipón tras una bonita jugada colectiva que tuvo lugar en el minuto 70.