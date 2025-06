Qué diferencia horaria hay con Atlanta y a qué hora española son los partidos del Mundial de Clubes hoy

El Mundial de Clubes entra su tercera jornada de competición y ya se conocen algunos de los primeros resultados de la competición, entre el que destaca la dura derrota del Atlético de Madrid ante el PSG. El conjunto de Diego Pablo Simeone sufrió un duro revés en su estreno tras caer por un contundente 4-0 con el club liderado por Luis Enrique, flamante campeón de la UEFA Champions League.

Partido muy pobre de los rojiblancos, que, a excepción de un gol en fuera de juego de Julián Alvarez, no intimidaron en ningún momento la portería de Donnaruma, que las vio venir durante todo el choque. Por otro lado, en segunda jornada del torneo intercontinental también se disputaron hasta tres partidos más.

En el tercer día de competición se estrenarán dos grandes campeones de Europa: Chelsea y Benfica. Por un lado, el conjunto londinense debutará en el Mundial de Clubes 2025, a partir de las 21:00 horas, contra Los Ángeles, mientras que el equipo portugués, a partir de las 00:00 horas, lo hará contra un histórico del fútbol argentino, el Boca Júniors. Por último, Flamengo y Espérance cerrarán la jornada a partir de las 03:00 de la madrugada.

El medio de comunicación que compró los derechos para retransmitir en exclusiva en España en directo por televisión todos los partidos de este apasionante Mundial de Clubes 2025 fue Dazn. Esta plataforma de pago permite que todo el país pueda ver todos los encuentros de este torneo gratis y en abierto en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Dazn con tan solo registrarse. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Mediaset dará un choque al día a través de Telecinco o Cuatro de forma gratuita y en abierto para todos.

60,927 fans packed Hard Rock Stadium for the opening game between @AlAhly and @InterMiamiCF . Thank you for your incredible support! 👏 #FIFACWC pic.twitter.com/fY4ZjJjTSN

Atlanta será una de las sedes donde se dispute el Mundial de Clubes 2025. Tal y como es habitual, las ciudades americanas con respecto a España tienen una diferencia horaria significativa, por lo que habrá encuentros donde los aficionados deberán trasnochar. En este caso, al diferencia horaria entre Atlanta y nuestro país es de 6 horas. Esta ciudad acogerá hasta seis partidos en toda la competición, que son los siguientes:

FIFA, along with internationally acclaimed artist Pitbull and multiple Grammy award-winning record producer RedOne, have unveiled ‘We Will Rock You’ as the official song of the new FIFA Club World Cup™ 🙌#FIFACWC

— FIFA (@FIFAcom) June 14, 2025