Que aprenda el CTA: la Euroliga admite siete errores arbitrales al final del Estrella Roja – Barcelona

Rectificar es de sabios, así dice el dicho o expresión, que siempre pone por delante a aquellos que descubren haberse equivocado y que en un acto de prudencia tratan de enmendar el error, algo así es lo que ha hecho la Euroliga de baloncesto, que ha admitido hasta siete errores arbitrales durante los compases finales del partido entre el Estrella Roja y el Barça de la cuarta jornada del campeonato europeo en Belgrado. Mucho tiene que aprender el Comité Técnico de Árbitros del fútbol español…

El Barcelona se llevó aquel partido con una gran actuación de Kevin Punter (94-98), aunque el partido queda empañado por los siete errores que ha reconocido la Euroliga, errores que cometieron los árbitros y que han analizado uno a uno a través de un comunicado, un ejemplo de transparencia que podrían copiar otros estamentos, como el CTA del fútbol español.

Primer error

«Con 1:56 restantes en el reloj de juego, Joel Bolomboy recibió un pase y obtuvo el control del balón mientras estaba en el aire. Luego aterrizó con su pie izquierdo, dio un paso y aterrizó con su pie derecho antes de mover su pie izquierdo nuevamente. Esta es una violación de desplazamiento», señala como primer error de los árbitros desde la Euroliga, concluyendo: «Después de esa acción, inició un regate levantando su pie izquierdo antes de soltar el balón y cambió su pie de pivote nuevamente. Incorrecto, no se sancionó».

Segundo error

En los compases finales, nuevo error cometido por los árbitros: «Con 1:14 restantes en el reloj de juego, Yago Dos Santos está marcado por Jan Vesely, quien intentó jugar en defensa. Vesely contactó las caderas y las piernas de Dos Santos, lo que provocó un contacto ilegal que debería haberse sancionado como una falta defensiva personal. Incorrecto, no se sancionó».

Tercer error

Justo después de la acción anterior, otra acción no señalada por los árbitros que corrige la Euroliga: «Con 1:12 restantes en el reloj de juego, Yago Dos Santos inició un acto de tiro en una penetración hacia la canasta y su tiro fue bloqueado legalmente por Jan Vesely, quien tocó el balón. Se sancionó una falta defensiva personal a Vesely. Decisión incorrecta».

Cuarto error

A falta de medio minuto para el final, señalan: «Con 29,3 segundos restantes en el reloj de juego, Joel Bolomboy obtuvo el control del balón a través de un rebote defensivo y fue defendido por Jan Vesely. En un intento de robar el balón, Vesely tocó la cara de Bolomboy. Se debería haber sancionado una falta defensiva personal. Decisión incorrecta no sancionada».

Quinto error

«El juego se reanudó con una situación de salto entre dos en el círculo más cercano entre Joel Bolomboy y Jan Vesely, con 26,0 segundos restantes en el reloj de juego y 20 segundos restantes en el reloj de lanzamiento», explican desde la Euroliga sobre otro de los errores arbitrales, justo después del anterior, que definen así: «En esa situación, si el equipo defensivo obtenía el control del balón, se le otorgarían nuevos 24 segundos en el reloj de lanzamiento, pero si el equipo ofensivo obtenía el control del balón, se reanudaría el reloj de lanzamiento y el tiempo restante para pasar a la cancha delantera sería de 4 segundos. En el sorteo, Joel Bolomboy tocó el balón hacia Mike Daum y el reloj de juego se reanudó correctamente cuando el saltador tocó el balón. El reloj de lanzamiento se reanudó correctamente cuando el jugador ofensivo tomó el control del balón. Cuando el reloj de juego marcaba 20,4 segundos y el de lanzamiento 15 segundos, los árbitros deberían haber sancionado una infracción de 8 segundos por parte de Zvezda. Incorrecto, no sancionado».

Sexto error

«Esta no es una jugada revisable según el Reglamento de Baloncesto de la Euroliga (Apéndice XIII – Artículo 4.1 Error en el reloj de juego). Este artículo establece que «se produce un error/mal funcionamiento en el reloj de lanzamiento y/o de juego y no comienza/detiene/cuenta atrás correctamente en ningún momento del juego antes o después de que el balón esté en juego. Los árbitros revisarán las imágenes para determinar sólo los siguientes problemas: cuánto tiempo transcurrió realmente y cuánto tiempo (si lo hubiera) queda en el reloj de lanzamiento y/o de juego en el cuarto o la prórroga. Si los árbitros encuentran evidencia de que se anotó una canasta después de la expiración del reloj de lanzamiento o de juego, la canasta no contará mientras el error aún sea corregible de acuerdo con las reglas», detallan desde Euroliga, confirmando un nuevo error arbitral: «El reloj de partido y el reloj de lanzamiento comenzaron correctamente en la jugada anterior y, por lo tanto, no se puede decidir una infracción de 8 segundos en el monitor después de la revisión con el Sistema de Repetición Instantánea. Decisión incorrecta».

Séptimo error

Por último, desde la Euroliga señalan como otro de los errores arbitrales que «el juego se reanudó incorrectamente con un saque de banda para el Barcelona en la zona de ataque, donde se cometió la supuesta infracción de 8 segundos».