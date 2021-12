Hace unas semanas, durante la presentación de Dani Alves como nuevo jugador del Barça, Mateu Alemany informó que el club catalán en ese momento ya no disponía de más Fair Play para fichar en enero. No descartaba Mateu la posibilidad de fichar, pero la condicionaba completamente a la existencia de salidas. El Barça había consumido los 20 millones de los que disponía por los ahorros obtenidos en las salidas de Ilaix, Griezmann y Pjanic y las rebajas salariales a los capitanes, en la indemnización de Koeman, la renovación de Pedri y Ansu Fati y en los fichajes de Alves y del cuerpo técnico de Xavi.

Sin embargo, este miércoles Reverter, un tipo serio y muy preparado, dijo que sin duda el Barça podría fichar en enero y en verano. Después matizó que el mercado de enero no siempre permite fichar, pero que la posibilidad existía. O Alemany mentía o Reverter obviaba que para que se produzcan fichajes deberá haber ventas o al menos salidas de jugadores que generen ahorros.

Cabe recordar que el Barça está excedido en su límite salarial (97,8 millones) y que por tanto para inscribir necesita previamente dar salidas que generen un ahorro muy superior al jugador que se pretende inscribir. La regla 1 a 4 dicta que para inscribir un salario de 5 millones deberás ahorrar 20 millones y lo mismo rige para las amortizaciones de los fichajes.

Parece claro que los 20 millones de los que disponía el Barça se han podido ir perfectamente en las operaciones antes comentadas por lo que sigo entendiendo que para que se produzcan fichajes como el de Ferran Torres o Adeyemi, antes los culés deberán realizar alguna venta o cesión mínimamente relevante. El mercado de enero presenta tradicionalmente dificultades para fichar, pero también para vender. Por tanto, el Barça deberá hilar muy fino para no pillarse los dedos. Hay que recordar que en el mercado estival lo primer que hizo Laporta fue fichar a Emerson, Memphis, Eric García y el Kun dando por hecho que no habría problemas para inscribirles. La realidad después dijo que hicieron falta bastantes ajustes, entre ellos la salida de Messi, para que eso fuese posible. Esta vez no creo que el Barça cometa el mismo error.