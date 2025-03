El PSOE se entromete en la venta del Valladolid de Ronaldo

Hace tiempo que la incertidumbre se cierne desde hace años sobre la venta del Valladolid, club propiedad de Ronaldo Nazario. El brasileño quiere vender la entidad vallisoletana y, ante este escenario, el grupo municipal del PSOE de Valladolid ha solicitado en una moción que el alcalde, Jesús Julio Carnero, y su equipo de gobierno, busquen inversores privados para afrontar la compra del club.

Pretenden llevar a cabo una operación que permita dejar el Valladolid en manos de personas comprometidas, que trabajen en un proyecto serio. El portavoz del grupo municipal socialista, Pedro Herrero, ha sostenido, en rueda de prensa, que la entidad blanquivioleta «está en malas manos» y, puesto que su presidente, Ronaldo Nazário, va a venderla, sería «oportuno, necesario y urgente» que el Ayuntamiento dé un paso al frente y apueste por un entente público-privado para hacerse con las riendas de la misma.

Herrero ha señalado que el club «no tiene a nadie al volante» y se halla en una situación lamentable, sin gestión, sin proyecto y sin un futuro de garantías. Por eso, el PSOE presentará, en el próximo Pleno del Ayuntamiento, una moción en la que se pide a la institución que lidere una iniciativa de captación de inversores privados, preferiblemente de Valladolid, para formalizar una oferta de compra de sus acciones al actual dueño, Ronaldo Nazario.

También se propone que, una vez se haya comprado el club y el valor de mercado de las acciones supere a lo invertido, se ofrezcan estas a particulares interesados en adquirirlas, con el fin de fortalecer el vínculo entre el club, la afición y la ciudad. Por último, se pide que, durante el proceso, se haga partícipes del mismo a los grupos de la oposición, a fin de que la operación cuente con el mayor apoyo institucional posible.

Herrero ha asegurado que su partido estará a disposición del equipo de gobierno en esta iniciativa, ya que considera que «no es una cuestión de diferentes políticas, sino de estar todos a una con el Real Valladolid, porque es más que un club, es un patrimonio de la ciudad». Herrero ha aclarado que es una acción prioritaria, y no se puede perder el tiempo, si se quiere que el club no vaya a parar a fondos de inversión opacos que no aseguren su futuro.

Apuesta por empresarios vinculados a la ciudad que tienen interés por formar parte del mismo. De hecho, ha apuntado que, antes de presentar esta moción, han sondeado a algunos empresarios, «porque antes de decir a nadie que se tire a la piscina, hay que ver si hay agua, y la hay, lo que implicaría dejar anclado el proyecto del Real Valladolid a la ciudad», aseguró.