El PSG se entromete en la carrera del Barcelona por Nico Williams

Una vez más, un verano más, el Paris Saint-Germain se ha puesto el propósito de fastidiar al Barcelona. Y esta vez lo ha hecho con Nico Williams, el gran objetivo del conjunto azulgrana para este mercado de fichajes y por el que sueñan para la banda izquierda del Camp Nou. Con la salida de Kylian Mbappé, el equipo dirigido por Luis Enrique necesita reforzar la parcela atacante y han visto en el futbolista del Athletic Club el sustituto perfecto. Sería un nuevo episodio en la guerra entre el Barça y el conjunto parisino.

Nico Williams es el hombre del verano sin lugar a dudas. Después de convertirse en uno de los artífices de la victoria de España en la Eurocopa, el futbolista del Athletic Club se encuentra de vacaciones en Cerdeña (Italia) sin pensar mucho en su futuro. Pero el Barcelona, de la mano de Joan Laporta, se ha encargado de hacer de nuevo públicas sus intenciones.

Desde que el presidente azulgrana se convirtiera de nuevo en presidente del Barcelona, este se ha encargado de hacer públicas ante la prensa todas y cada una de sus operaciones en el mercado de fichajes. Lo que provoca que se hable mucho más de ello y ellos mismos se autoimpongan presión a la hora de abordar fichajes. Pues eso mismo está ocurriendo con Nico Williams.

Según informa The Athletic, el Paris Saint Germain tiene también el objetivo de fichar a Nico Williams para acompañar a Asensio, Kolo Muani, Dembélé y compañía en la parcela atacante. La salida de Mbappé ha sido dura y el club parisino tiene la oportunidad de un jugador que cuenta con una cláusula de rescisión de 60 millones de euros. Una cantidad que, viendo lo que ha venido pagando en los últimos años, es prácticamente irrisoria para un club que tiene dinero ilimitado.

Nico Williams, asunto de estado

Por ello, el fichaje (o no) de Nico Williams se ha convertido en asunto de estado en Bilbao. De eso mismo ha querido hablar Óscar de Marcos este martes en rueda de prensa. «Parece que cuando te quiere el Barça, te tienes que ir y si no estás cometiendo un error, muchas veces hay que tener en cuenta que no es no es oro todo lo que reluce. Hay hay que valorar dónde estamos. Para Nico es una situación delicada, hay mucho ruido a nivel exterior y esa presión te puede llevar a tomar una decisión equivocada», ha dicho el capitán bilbaíno.

Ahora, todo depende de la disponibilidad económica del Barcelona. Si consiguen capacidad financiera, irán a por él, que cuentan con ventaja respecto al resto de clubes europeos, como el propio PSG o varios clubes de la Premier League que sueñan con hacerse con sus servicios.

En el Barcelona pasaría a ser, junto a Lamine Yamal, la cabeza de proyecto de Hansi Flick. Además estaría con viejos conocidos de la selección española como Gavi, Pedri o el propio Lamine Yamal. Las próximas semanas se presentan frenéticas en torno al futuro del jugador del Athletic Club.