La profesionalización del fútbol femenino en España siendo un fracaso por parte del Consejo Superior de Deportes y el experto en derecho deportivo, Toni Roca, explica los principales motivos por los que está medida no tiene éxito. Irene Lozano, ex presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), avanzó el pasado septiembre de 2020 la intención de convertir a la liga femenina en la cuarta categoría del fútbol profesional pero de momento no hay consenso. «Primero debe haber un consenso entre los clubes. Si no se llega a un acuerdo, el fútbol femenino no sería independiente y seguirá bajo el paraguas de la RFEF», apunta el director del Sports Law Institute.

¿Por qué no se lleva a cabo la profesionalización?

“La excesiva urgencia del CSD por querer profesionalizar el fútbol femenino sin un plan previo y coherente a largo plazo ha provocado que el proyecto fracase estrepitosamente. La casa se ha querido construir por el tejado sin el consenso de todos los clubes implicados y es un error que ha cometido el Gobierno en esta materia. Además, existen otras ligas como la Asobal de balonmano o la Primera División de Fútbol Sala que están más asentadas en cuanto a su estructura y organización, pero nadie ha hablado de profesionalizarlas”

¿Profesionalizar era la solución?

“La idea de profesionalizar el fútbol femenino era una estrategia ideológica. Se quiso hacer con la mayor urgencia posible pero ha traído consecuencias negativas para el propio fútbol femenino. Al comienzo de la temporada se prometieron 31 millones de euros para el fútbol femenino con la creación de la Liga Ellas, independiente y con sus propios estatutos, y a día de hoy no solo no se han invertido estos 31 millones sino que se han perdido los 2,5 millones de derechos audiovisuales. En este tira y afloja, tres clubes como el Real Madrid, FC Barcelona y Athletic de Bilbao no coinciden con las ideas del resto de equipos. El fútbol femenino por supuesto que necesita profesionalizarse y albergar unos derechos fundamentales para sus jugadoras, pero las prisas están provocando consecuencias negativas para la propia competición y veremos si de aquí a un tiempo el conflicto sigue sin resolverse”.

¿Qué supondría la profesionalización de la liga?

«La Ley del Deporte de 1990 estableció como ligas profesionales a las primeras categorías masculinas de fútbol y baloncesto y la segunda categoría masculina de fútbol. Según la premisa del CSD, la liga femenina se convertiría en la cuarta categoría profesional y los cambios principales en la profesionalización del fútbol femenino tendrían que ver con las competencias sobre la liga, las condiciones laborales de las futbolistas y los derechos de televisión. En este sentido, Irene Lozano aseguró que habría ayudas a los clubes con más dificultades económicas para cumplir los requisitos mínimos exigibles. “Es un proyecto irreversible para que las jugadoras puedan desarrollarse profesionalmente y ser retribuidas con justicia”.

Los actores principales

«Pasado un año de las palabras de Irene Lozano y la intención del CSD por profesionalizar el fútbol femenino, se ha visto que la temporada 21-22 ha arrancado pero sin ningún cambio en esta materia. Ni se ha creado la Liga Ellas que se prometió, ni la Primera Iberdrola ha pasado a ser independiente sin la tutela de la RFEF y sigue habiendo problemas en cuanto a la creación de los estatutos de la nueva liga y del reparto de derechos televisivos».