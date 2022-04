Pablo Urdangarin es a día de hoy uno de los miembros más populares de la Familia Real. Cuando salieron a la luz las fotografías de su padre junto a Ainhoa Armentia, el joven demostró un saber estar y educación impropio de su edad e incluso se erigió como portavoz de la familia para intentar dar normalidad a la situación pese a la ruptura entre Iñaki y la Infanta Cristina.

Ahora que las aguas están más calmadas, el joven ha concedido su primera entrevista. Ha sido a la televisión del Barcelona, equipo en el que milita y en el que espera seguir creciendo como jugador de balonmano. Pablo tiene el ejemplo de su padre para intentar triunfar como profesional, pero sabe que tiene que trabajar mucho: «Tengo el ejemplo, tengo muchos consejos cada día, me ayuda con todo. Tenerle ahí cada día para preguntarle cualquier cosa y hablar de balonmano me ayuda mucho y lo aprovecho cuando estoy jugando».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝘗𝘈𝘉𝘓𝘖 𝘜𝘙𝘋𝘈𝘕𝘎𝘈𝘙𝘐𝘕 𝘍𝘈𝘕 𝘗𝘈𝘎𝘌 (@pablourdangarin_fans)

«Quiero jugar aquí todo lo posible y hasta donde llegue, estaré contento. Confío en mí mismo», añade el hijo de Iñaki Urdangarin y Cristina, que hace unas semanas tuvo sus primeros minutos en la Champions League de balonmano en la victoria del Barcelona ante el Flensburg-Handewitt (29-22) en la última jornada de la fase de grupos. La promesa de la cantera culé disputó los tres últimos minutos del partido bajo la atenta mirada de su madre, que sigue su carrera de cerca y le apoya en todo.

Un Pablo Urdangarin que fue el primero en romper el silencio de la familia tras publicarse las fotos de su padre con su pareja, no esquivando las preguntas de los periodistas, aunque también a veces prefiere estar en un segundo plano y no ser tan protagonista. «Está todo dicho ya. Yo estoy muy bien, todos están bien. ¿Preguntas de reporteros? Ya estoy acostumbrado, la verdad. No creo que nadie (de la familia) haya conocido a Ainhoa, si surge la ocasión, la conoceremos», decía.