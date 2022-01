Hace diez días saltaba la bomba. Iñaki Urdangarín fue fotografiado en actitud cariñosa con su compañera de trabajo Ainhoa Armentia, con la que ha mantenido una relación extramatrimonial. Días después, la infanta Cristina de Borbón y el ex jugador de balonmano decidieron publicar un comunicado en el que anunciaban que «interrumpen su relación matrimonia de común acuerdo».

En su entorno todos guardan silencio salvo su hijo Pablo Urdangarín, que se ha convertido en un improvisado y espontáneo portavoz de la familia en estos complicados días. El joven jugador de balonmano ha decidido salirse de esa línea de hermetismo y ha optado por responder con naturalidad a los reporteros cuando le preguntan por sus padres, intentando dar normalidad a algo que ocurren en muchas otras familias, una separación con terceras personas de por medio.

A sus 21 años, Pablo ha demostrado una educación y un saber estar que precisamente ha hecho que le lluevan los elogios en la prensa y en las redes sociales. El joven es jugador de balonmano y milita en el filial del FC Barcelona. De hecho, vive en una residencia ubicada a las afueras de Barcelona, en Sant Joan Despí, dentro de la Ciudad Deportiva Joan Camper, el complejo deportivo del club azulgrana.

Fue el primero en romper el silencio de la familia tras publicarse las fotos de su padre, y no esquiva las preguntas de los periodistas, aunque también a veces prefiere estar en un segundo plano y no ser tan protagonista. «Está todo dicho ya. Yo estoy muy bien, todos están bien. ¿Preguntas de reporteros? Ya estoy acostumbrado, la verdad. No creo que nadie (de la familia) haya conocido a Ainhoa, si surge la ocasión, la conoceremos», decía hace unos días reconociendo que no esperaba tanto elogio por su manera de mostrarse en público tras lo ocurrido.