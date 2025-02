El preparador físico que Sinner despidió por su dopaje no tiene sanción y ahora trabaja con Berrettini

Sinner, que el próximo mes de abril tenía fijada la audiencia para resolver su caso por doble positivo en dopaje, ha llegado a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) antes de que el tribunal alcanzara una conclusión. Estará tres meses sin competir. La sanción empieza a contar desde el pasado 9 de febrero y se extenderá hasta el próximo 4 de mayo.

«Este caso había estado pendiente de mí durante casi un año y el proceso aún tenía que transcurrir durante mucho tiempo antes de que se pudiera tomar una decisión final, tal vez hasta finales de año. Siempre he aceptado que soy responsable de mi equipo y respeto y me doy cuenta de que las estrictas reglas de la AMA son una protección importante para el deporte que amo. Sobre esta base he aceptado la oferta de la AMA de resolver estos procedimientos con una sanción de tres meses», asume Sinner.

Parecía que el proceso se alargaría en el tiempo, pero el acuerdo entre jugador y AMA da por cerrado un proceso marcado por la incertidumbre. Tras conocerse la sanción de tres meses, Jannik Sinner se ha pronunciado en un comunicado en el que asume la responsabilidad sobre su equipo y el consecuente castigo por su positivo en dopaje.

Cabe recordar que el clostebol, esteroide prohibido, llegó al cuerpo de Sinner después de que Naldi, su fisioterapeuta, le aplicara un masaje. Las manos de Naldi estaban contaminadas de dicha sustancia e intoxicó al tenista al practicarle el masaje sin habérselas lavado y sin guantes. Una vez conocido, Sinner finalizó su relación profesional con el preparador físico Umberto Ferrara -encargado de comprar el medicamento que contenía clostebol- y el mencionado fisioterapeuta Giacomo Naldi.

El cese ocurrió en agosto y ahora en febrero, seis meses después, se ha oficializado una sanción a Sinner de la que se han librado tanto Naldi como Ferrara. De hecho, Umberto sigue ejerciendo como entrenador en el circuito. Acompaña al también italiano Berrettini. La razón de la exoneración es que la ITIA, que es la organización encargada de salvaguardar la integridad del tenis profesional en todo el mundo, sólo se ocupa de los jugadores.

El trabajo de sus funcionarios es, en cambio, responsabilidad de NADO Italia, la organización independiente que es una rama nacional de la AMA y que es responsable de la plena aplicación del Código Mundial Antidopaje. Uno de los artículos del código en cuestión, el 2.6.2, pone en tela de juicio a Ferrara y Naldi bajo el epígrafe «constituye una violación de las normas antidopaje».

El apartado completo reza así. «Constituye una violación de las normas antidopaje la posesión por parte de una persona de apoyo al atleta de cualquier sustancia o método prohibido durante la competición y/o posesión por parte de una persona de apoyo al atleta de cualquier sustancia o método prohibido fuera de la competición, ya sea durante la competición o el entrenamiento con respecto al atleta, a menos que la persona de apoyo al Atleta justifique la posesión mediante una AUT concedida a un atleta según el Artículo 5.4 o mediante otra justificación válida «.

Berrettini, clasificado para cuartos de final de Doha, ha salido al paso sobre su vínculo con Umberto Ferrara. «¿ Es una situación un poco extraña? No sé si es mi papel responder. Puedo decir que cuando elijo a un nuevo miembro del equipo hay reflexiones y pensamientos detrás. Considero a Umberto un profesional serio, Jannik también lo dijo públicamente y en privado. Se cometió un error, lamentablemente. No debería haber sucedido, pero sucedió», aseguró el italiano, que reconoce haber hablado del caso Sinner con Ferrara.

«Cuando me encontré con Umberto para hablar de trabajo, este tema entró en la conversación, naturalmente. Pero la evaluación fue diferente. estoy convencido de que puede ayudarme en mi proceso de crecimiento. Si luego la gente se sorprende, se confunde, se enoja, no sé qué hacer. Honestamente, dejé de preocuparme por lo que la gente piensa hace tiempo. si leyera cada comentario, no podría soportar el peso de todo», zanjó.