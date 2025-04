La Policía esclarece la causa de la muerte de Aaron Boupendza, jugador de 28 años de la Superliga China

Conmoción y luto el mundo del fútbol tras conocerse la muerte de Aaron Boupendza, delantero internacional gabonés de 28 años que ha fallecido trágica y repentinamente en Hangzhou, China. Según las primeras informaciones, el atacante cayó desde el undécimo piso del edificio residencial en el que vivía y las autoridades chinas iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte, considerando las hipótesis de suicidio, accidente o posible homicidio. Sin embargo, horas después la Policía ha esclarecido el suceso.

La Oficina de Seguridad Pública ha emitido un comunicado descartando la posibilidad de que el fallecimiento del futbolista gabonés sea un caso penal, basándose en la información recopilada durante la investigación in situ, el interrogatorio de testigos y la revisión de las imágenes de seguridad pública. «La policía fue notificada de la caída de una persona desde un edificio en un complejo residencial poco después de la 1 p. m., hora local, y trasladó al herido del lugar al hospital, donde falleció a causa de sus heridas, según el comunicado. El fallecido fue identificado posteriormente como el jugador de fútbol americano Zhejiang FC Aaron Boupendza. Se descarta una causa penal», dicen las autoridades.

#Hangzhou police: Death of #Boupendza NOT a criminal case

The #Yuhang District Branch of #Hangzhou Public Security Bureau has issued a statement on Apr. 16, ruling out the possiblity of the passing of Gabonese footballer #AaronBoupendza being a criminal case, based on… https://t.co/MvrXXSAwrf pic.twitter.com/9SY43d6gfF

— ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) April 16, 2025