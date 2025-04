Muere el delantero Aaron Boupendza en China: un suceso muy oscuro con tres hipótesis

El mundo del fútbol está de luto tras el fallecimiento de Aaron Boupendza, delantero internacional gabonés de 28 años que ha fallecido trágica y repentinamente en Hangzhou, China. Según las primeras informaciones, Boupendza cayó desde el undécimo piso del edificio residencial en el que vivía. Las autoridades chinas han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte, considerando las hipótesis de suicidio, accidente o posible homicidio.

Además, se ha informado que su hermano estaba presente en el apartamento en el momento del incidente, y se investiga si una discusión entre ambos podría haber influido en lo sucedido. Nacido el 7 de agosto de 1996 en Moanda, Gabón, Boupendza inició su carrera profesional en el CF Mounana, donde destacó por su capacidad goleadora. En 2016, firmó con el Girondins de Bordeaux, aunque no llegó a debutar con el primer equipo. Durante su tiempo en Francia, fue cedido a varios clubes, incluyendo Pau FC, donde brilló en la temporada 2017-2018 al marcar 15 goles en 21 partidos.

Su consagración llegó en la temporada 2020-2021 con el Hatayspor de Turquía, donde se convirtió en el máximo goleador de la Superliga al anotar 22 goles en 36 encuentros. Este logro le valió el reconocimiento internacional y lo llevó a jugar en clubes de Qatar, Arabia Saudí, Estados Unidos (MLS) y Rumanía. Hace unos meses, en febrero de 2025, firmó con el Zhejiang FC de la Superliga china, con un contrato hasta diciembre de 2026.

A nivel internacional, Aaron Boupendza representó a la selección de Gabón en 35 ocasiones, marcando 8 goles. Participó en la Copa Africana de Naciones de 2021, destacándose al anotar el gol de la victoria en el partido inaugural contra Comoras. La noticia de su fallecimiento ha causado conmoción en la comunidad futbolística y especialmente en su país. El presidente de Gabón, Brice Oligui Nguema, expresó sus condolencias y destacó la trayectoria del jugador. Ex compañeros y entrenadores, como Marius Șumudică, quien lo dirigió en el Rapid Bucarest, también han manifestado su pesar por la pérdida.

La investigación sobre su muerte continúa, y se espera que las autoridades chinas proporcionen más detalles en los próximos días. Mientras tanto, el legado de Aaron Boupendza como un gran delantero que dejó huella en múltiples ligas y en su selección nacional perdurará en la memoria de los aficionados al fútbol y de los clubes por los que pasó, que están mostrando su pesar en las redes sociales tras conocerse la trágica noticia.

Thanks for Everything @AaronBoupendza9 , You will miss us 💔

Fly High Panthers 🕊️🐆🇬🇦#Fegafoot #Boupendza pic.twitter.com/gVQdglkpIl

— Fédération Gabonaise de Football (@fegafoot_gabon) April 16, 2025