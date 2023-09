Pol Espargaró: «No tengo palabras ni gestos para agradecerle a mi mujer todo lo que me ayudó»

Pol Espargaró habló con OKDIARIO antes de afrontar el GP de Cataluña de MotoGP, una carrera muy especial para él ya que se crió a escasos minutos del circuito. El piloto de Granollers relató el calvario y el dolor que vivió durante estos meses como consecuencia de las lesiones tras el accidente en Portimao, y desvela que su mujer ha sido su mayor apoyo, la que le ha dado fuerza para salir adelante y la que le motivó para volver lo antes posible. Además, cuenta que pensó en poner punto y final a su carrera por su familia.

Pregunta.- Llega el Gran Premio de casa, una carrera que siempre es especial y este año más si cabe por todo lo que ha vivido… ¿Cómo lo afronta?

Respuesta.- Con muchas ganas. Es el Gran Premio de casa y es especial. No sólo por mí, que me crié aquí, muy cerquita, a escasos diez minutos, sino además que la marca GASGAS es una marca de la casa y la base estaba muy cerquita de aquí también, así que por ambos lados tenemos un poquito más de presión en este fin de semana, pero con muchas ganas de empezarlo.

P.- ¿Con qué sensaciones llega a esta carrera?

R.- Bien, poco a poco voy mejorando. Sí que es cierto que las últimas carreras, sobre todo el domingo en las carreras largas, he tenido algo más problemas en poderlas terminar o me he tenido que manejar, sobre todo al principio de carrera, con un poquito de menos excitación para intentar llegar a final de carrera con mejor físico. Pero aquí ya me empiezo a notar mejor. Creo que ya tenemos que empezar a afrontar el domingo como una carrera importante para nosotros. Quizás aún sigue siendo la sprint race el sábado algo más importante, o más al alcance para nosotros para conseguir un buen resultado. Pero aún así, creo que este domingo tiene que ser importante y, sobre todo el sábado. Hacer un buen qualy para salir delante es crucial.

P.- ¿Se ha fijado algún objetivo para este Gran Premio?

R.- ¿Es difícil, no? Porque además las condiciones son bastante cambiantes. Este fin de semana no sabemos si va a llover el sábado o el domingo en la carrera o qué va a pasar en los calificativos. Pero, sí, quiero estar entre los siete primeros. Ese sería el objetivo este fin de semana. La moto funciona bien, es un trazado peculiar, tiene poco agarre y normalmente la temperatura es muy elevada, pero este fin de semana parece que se va a controlar más o menos. Si llueve nunca sabes. Tengo muchas ganas.

P.- Imagino que todavía no está al 100%, aunque en la sprint de Austria ya vimos cosas del Pol de siempre con ese sexto puesto en la sprint…

R.- Nos marcamos esa carrera como nuestra carrera del fin de semana. Es cierto que al final la carrera importante, los puntos se reparten el domingo, que es donde está la gallina de los huevos de oro. Pero ahora tenemos la oportunidad de correr un par de veces cada fin de semana. Entonces cogí esa carrera como mi carrera. Esa era la carrera que yo quería realmente demostrar si podíamos ser rápidos otra vez. Hubo una caída bastante importante en la primera curva y eso me posicionó bastante bien y el ritmo fue muy bueno, así que es bonito estar otra vez en las posiciones delanteras luchando con ellos y además con un buen ritmo. Pero eso hay que transformarlo en el domingo de carreras.

P.- Al inicio de temporada hubo muchas críticas a la sprint, ahora que ha vivido de primera mano las primeras sprint race ¿Qué le parecen? ¿Cree que ha sido un cambio positivo?

R.- Bueno, es muy distinto, no sólo que se añade una carrera, sino esta carrera añade otros problemas, otras consecuencias que el viernes, por ejemplo, tienes que hacer un tiempo para pasar a la Q2. Antes el viernes era más o menos libre y el sábado por la mañana era cuando tenías que que apretar. Ahora, cada día tienes como un target, tienes que cumplir un resultado y eso te añade muchísima presión y muchísimo estrés. Cada día, cada vez que te subes a la moto tienes que que ser rápido y antes podías tomarte algo de tiempo para preparar o pensar en la moto o poner la moto a punto. Pero es cierto que el formato que tenemos ahora es mucho más estresante, mucho más intenso. Quizás las carreras del sábado son con un poquito más de peligrosidad, pero también dan un poquito más de espectáculo y el campeonato es lo que está buscando, que la gente se enganche. Y si eso ayuda a que el campeonato funcione, estoy encantado.

P.- ¿Cree que este cambio ha acercado más al espectador a MotoGP?

R.- Antes teníamos el sábado que era intenso, pero no tanto como ahora, y el viernes era bastante estéril porque hacíamos dos entrenamientos que prácticamente se decidía todo el sábado por la mañana. Así que el viernes era como un pasatiempo, para poner la moto a punto y no había nada crucial que pasara. Ahora sí, ahora el viernes es muy importante y el sábado es un día quizás más intenso que el domingo. Por lo tanto, la gente eso lo agradece y vive dos carreras en un fin de semana.

P.- Volviendo un poco a ese fatídico inicio de temporada, nos podrías contar un poco cómo viviste estos meses. ¿Cómo lograba mantenerse fuerte?

R.- Fueron meses muy duros, sobre todo quizás el primer mes por el dolor que tenía, era muchísimo y realmente me costaba muchísimo soportarlo. Si ahora me aplicas ese dolor y me preguntas cuánto tiempo sería capaz de soportarlo, te diría algunos minutos pero no todo el día. Y lo aguanté durante un mes. Eso fue horrible, y tuve la ayuda evidentemente de mucha medicación que me ayudaba a sobrepasarlo, pero era realmente complicado. Quizás eso no fue lo peor. Lo peor fue ver la cara de mi mujer todos los días ayudándome, pasándolo mal. Ella no tenía el dolor que yo tenía, pero lo sufría igual o más que yo. Ver a tus seres queridos sufrir por ti es algo muy duro. El deporte en sí, en lo general, es bastante egoísta y el deportista solo piensa, está y vive por y para él. En esos momentos te das cuenta que el deportista no está solo y que hay mucha gente a tu alrededor que se preocupa mucho por ti. Quizás eso ha sido el peor momento de todos estos meses. Además, yo tengo dos hijas y el ver a mi mujer que se hacía cargo de toda la familia, que se cargaba la espalda a toda la familia y a mí también, que tampoco podía hacer mucho… Eso fue algo espectacular y no hay palabras ni gestos para agradecer todo lo que me ayudó.

P.- ¿Su mujer ha sido su mayor apoyo?

R.- Sí, sin ninguna duda ha sido ella. Es siempre mi mejor y mi mayor apoyo. Siempre lo es, pero en momentos donde las cosas se tuercen es difícil porque mucha gente evidentemente te intenta ayudar, pero quien está ahí es la persona que más te quiere y esa es mi mujer.

P.- ¿Ha llegado a pensar en la retirada en algún momento?

R.- Sí, sobre todo en el hospital, en la UCI. Allí veía que ya no va de mí, que ya no estoy solo aquí en este mundo y que tengo dos niñas, dos peques y mi mujer. Y que si yo por lo que sea me voy, dejo un vacío muy grande. Hasta ahora o hace cuatro o cinco años que no tenía las peques, pues casi casi era era por mi todo, evidentemente con mi mujer, pero ahora es mucho más complejo, así que en muchos momentos sí que lo pensé.

P.- ¿Alguien de su familia le dijo tras el accidente que lo dejara?

R.- Yo creo que al revés no, porque evidentemente ellos o ellas, sobre todo mi mujer, no les gusta esto, No disfruta con las carreras. No le gusta verme caer ni verme lesionado. Sufre mucho, pero al final también, cuando ya empecé a estar mejor, ella ve que yo no soy feliz sin esto. O sea, ahora mismo yo quiero decidir cuándo retirarme y tengo esa necesidad. Así que ella es la que me instigó o ayudó. Me motivó para volver lo antes posible porque me veía que no era feliz sin este mundo. Por una parte, evidentemente quiere que no siga, pero por otra, al verme feliz, como me quiere de esta forma y me conoció de esta forma, pues es lo que es, lo que quiera.

P.- ¿En algún momento pensó que igual no podía volver a competir?

R.- No te esperas que esto vaya a pasar. Los médicos me dijeron que con suerte volvería a estar bien en septiembre u octubre, pero no para subirme a una moto. Esto era un plazo de alrededor de siete meses, y con cuatro meses ya me estaba subiendo a la moto. Por lo tanto, evidentemente no sólo a nivel personal, a nivel médico también era complejo. Pero bueno, todo ha ido bastante bien y la recuperación ha sido suficientemente rápida como para subirme a la moto antes.

P.- ¿Qué sintió al volver a subirse a la moto por primera vez?

R.- Fue intenso porque el formato ha cambiado, no estaba acostumbrado a tanta acción, tanta adrenalina y tanto estrés. Durante un fin de semana todo iba muy rápido, las cosas me entraban en el cerebro demasiado rápido. Mi cerebro no era capaz de analizar y de entender todo lo que entraba y era realmente complejo.

P.- ¿Cómo ve los problemas que está teniendo Honda? ¿Qué es lo que pasa para que ni siquiera Marc Márquez sea capaz de levantar el vuelo?

R.- Es muy complejo. Parece que sea fácil que sea un clic, que sea cambiar algo en la moto y funciona, pero es es un proceso muy complicado, muy complejo. Y ahora, volviendo a GASGAS, al grupo Pierre Mobility con KTM, te das cuenta de los cimientos que han ido marcando ellos durante todo este tiempo para que las cosas funcionen. No es tan fácil como hacer una moto, un chasis que funcione, es todo alrededor. Es crear como una estructura muy grande que funcione y eso es muy complejo. Esto es lo que quizás les está faltando un poquito a Honda, esta estructura de base que las marcas europeas están creando y sobre todo en el tema aerodinámico. Están un poquito lejos de Europa ahora mismo, dado que en la Fórmula 1 son los líderes en este sector.

P.- Precisamente por estos problemas ha salido el rumor de que Marc podría ir a KTM, aunque KTM lo ha descartado. ¿Te gustaría volver a compartir box o fábrica con él?

R.- Bueno, ¿por qué no? Evidentemente es Marc. Es el uno de los pilotos más rápidos del mundo. Por lo tanto, para mí, estar al lado de Marc en Honda, fue una experiencia muy importante y muy intensa y aprendí mucho de ello. Así que ¿por qué no? Pero por suerte o por desgracia, yo no soy quien decido estas cosas. Pero, ¿por qué no?

P.- Por último te quería preguntar por la situación de KTM. El año que viene subirá Acosta y KTM tendrá cinco pilotos para cuatro motos, y los 4 que estáis tenéis contrato para la próxima temporada… Se habla de la posibilidad de que KTM compre una nueva moto…

R.- Me han preguntado mucho, pero yo siempre contesto lo mismo que yo tengo contrato dos años, que no es un tema que los pilotos podamos escoger o contestar sobre ello. Creo que la institución, la fábrica, es la que tiene que dar explicaciones, pero en mi caso yo tengo contrato hasta el próximo año y además quiero demostrar que valgo y a ver si empezamos aquí, en este fin de semana, con buenos resultados el domingo.