Piqué retrata a Tebas con un palo histórico sobre la Kings League y la repercusión de la Liga

Gerard Piqué ha vuelto a acordarse de Javier Tebas para darle un zasca monumental a través de sus redes sociales. El ex futbolista invitó al presidente de la Liga a presenciar la Final Four de la Kings League en el Metropolitano seis meses después de unas declaraciones de Tebas donde decía que «a ver cuánto hablamos de la Kings League dentro de seis meses».

«Hace seis meses de esto. Javier Tebas, vente mañana al Metropolitano a ver si se sigue hablando de la Kings League… nos lo pasaremos bien. Estás invitado», afirmó Gerard Piqué en sus redes sociales mencionando al presidente de la Liga.

Hace seis meses, Javier Tebas valoró la Kings League, la nueva competición de fútbol 7 presidida por streamers y creada por Gerard Piqué como un circo y afirmando que «es como si se dice que Pasapalabra puede competir con la Liga. Solo se parecen en que es un balón y meten goles. No me imagino lo de Enigma en la Liga. Es un circo, no es un tema de captar público joven. No es comparable con nosotros. Hay medios que comparan y se equivocan, ni la forma de retransmitir, en Twitch, gratis. Espero que esta pregunta me la hagáis dentro de seis meses, a ver cuánto hablamos de la Kings League. Cuando compraron los partidos del PSG por Leo Messi, solo retransmitieron dos, y compraron dos o tres años. Como circo, me gusta, pero no es comparable con la industria del fútbol».

Seis meses después, Gerard Piqué se ha acordado de estas declaraciones de Javier Tebas y las ha vuelto a sacar a la palestra informativa para retratar al presidente de la Liga justo antes de que la competición creada por el ex futbolista celebre su segunda Final Four en otro gran estadio de la Liga. Primero fue en el Camp Nou y este sábado se disputarán en el Metropolitano.