Piqué: “Lo que hace Messi no es normal”

Piqué ensalzó la figura de Messi: "No creo que sea normal lo que hace. Ha hecho un partidazo: dos goles, asistencias, le han sacado de debajo del palo...".

Gerard Piqué mostró su satisfacción por el triunfo del Barcelona ante el Lyon que le valió para acceder a los cuartos de final de la Champions. El central se mostró exultante con la actuación de Leo Messi, que le quiso regalar el cuarto gol culé.

Triplete

“Estamos vivos en las tres competiciones. Sería precipitado hablar del triplete, pero vamos paso a paso. Estamos como el año pasado, y debemos aprender de la experiencia. El domingo viene un partido difícil, en Sevilla, y luego tendremos unos días de vacaciones”.

Goleador

“Cuando veo a Luis cansado le digo al míster que me voy arriba, y espero convencer al míster que me ponga ahí a mí. Veo cuando puedo tener superioridad y posibilidades de marcar. Siempre me ha gustado ayudar en ataque”.

Rivales

“Cuando estás en cuartos el nivel es muy alto y toque quien toque será complicado. Sabemos que sufriremos para pasar la eliminatoria”.

Leo Messi

“No creo que sea normal lo que hace. Ha hecho un partidazo: dos goles, asistencias, le han sacado de debajo del palo…”.

Rivalidad

“Estamos en un país dividido, hay gente del Real Madid y del Barcelona…. Algunos podrán infravalorar lo que hacemos. También cuando el Real Madrid ha ganado Champions también se ha infravalorado”.

Cristiano Ronaldo

“Las grandes estrellas suman mucho. Pero no gana sólo uno. Pero tener, por ejemplo, a Leo en el equipo te hace tener la tranquilidad necesaria importante para afrontar las cosas”.