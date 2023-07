Piqué se descarta para suceder a Laporta como presidente del Barça

Uno de los sueños de Gerard Piqué siempre ha sido convertirse en presidente del Barcelona, el club de su vida, sin embargo el catalán se ha descartado momentáneamente para suceder a Joan Laporta en el cargo. «Veo lejos ser presidente del Barça», comentó el ex azulgrana. Durante la entrevista, el ex futbolista también reconoció que está en contacto con el Real Madrid para pedirles el nuevo Santiago Bernabéu: «Estamos en ello». Además, el presidente de la Kings League repasó la actualidad del campeón de Liga, su retirada del fútbol y el futuro de Messi.

¿Le preocupa la situación del Barça?

«Es una cierta preocupación la situación económica, no es la mejor, pero estamos en buenas manos. El presidente y su junta ya tuvieron que salir de una situación parecida, no tan difícil. Son valientes y saben lo que hacen. El club no está en el mejor momento. En modo supervivencia, sin descartar que hay que ganar títulos, competir. Y económicamente no es del todo competitivo. Veremos qué pasa en los próximos meses».

¿Echa de menos el fútbol profesional?

«Echo cero de menos el fútbol. Es una etapa que ha pasado. Cuando tomas la decisión, la tomas. Mirar para atrás sirve de poco. Me fue muy bien, ni soñándolo. Ganar todo lo que gané en el club de mi vida. Es una etapa que ya está».

¿Perdonó dinero al Barça?

«El día que me fui decidimos que había que arreglarlo todo. El club no me debe nada. El último año y medio no lo cobré porque no lo jugué.. Pero como fue decisión mía. No le perdoné nada, cobré hasta el día que jugué».

Futuro de Messi

«Yo creía que iría al Inter de Miami desde el primer momento. Pero le ofrecían cifras astronómicas y también estaba la opción de volver a Barcelona, que creo que la contemplaba, pero creo que la más natural era abrir mercado en EE UU. En Miami hay mucho latino, la adaptación será fácil, se vive bien y ayudará a crecer la MLS. Veía difícil que volviera al Barça. No sé todos los números del club, pero por lo que se dice en prensa, era una operación complicada y no se dio. No tengo información de si era factible».

Ser presidente del Barça

«Veo lejos ser presidente del Barça. No digo que no, pero lo veo lejos».

Conflicto por la Davis

«Estamos en España y en el TAS, en un proceso legal. Están yendo bien pero no puedo decir más. Estamos en este proceso, va a ser largo, intentar defendernos y ganar. La Davis tenía mucha historia y eso tiene cosas buenas y no tan buenas».

Real Madrid

«El Real Madrid lo he entendido en una rivalidad que nos iba todo en ello cuando era jugador. Ahora sigo queriendo que pierda siempre, pero no estoy al día a día si está haciendo las cosas bien, si son favoritos… Compiten siempre muy bien. Pero sólo voy a seguir al Barça, al Andorra y tengo la Kings…».

¿Le pedirá el Bernabéu a Florentino?

«Sí, estamos en ello para La Velada. El Madrid es un grandísimo club, nunca he dicho lo contrario, pero cuando eres seguidor del Barça, el Madrid todo lo que significa, ya sabéis… Al verlo desde fuera lo veo diferente, pero el sentimiento sigue ahí».

Pitos en el Bernabéu

«Si me pitase el Camp Nou me dolería mucho, es mi casa y son los míos. Cuando voy fuera, entiendo que cada uno exprese lo que quiera. Que me piten a mí siempre me ha gustado. Lo más jodido en la vida es la indiferencia. Que entres en un sitio y la gente no sepa nada. Mientras reaccionen… es muy curioso, porque donde te pitan luego te piden fotos. Esto es parte del show».

Gerard Piqué repasó la actualidad del Barça, la Kings League, Messi, el Real Madrid y mucho más durante una entrevista en El Larguero de la Cadena SER.