Pipi Estrada da su matrícula de honor al primer jugador español de la historia en ganar la NCAA

Pipi Estrada no se lo piensa dos veces en esta edición de Los Rankings de la Semana y su matrícula de honor va para Aday Mara. El mítico periodista felicita al primer jugador español en ganar la NCAA en toda la historia, batiendo además todo tipo de récords. Y el suspenso de Pipi este viernes le cae al entrenador del Barcelona, Hansi Flick, por su rajada contra los árbitros en el Camp Nou.