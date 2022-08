Pillan a una joven en Anoeta con un chico que no es su novio Su reacción lo dice todo y el vídeo es de lo más viral "Esta pava es novia de uno de mis mejores amigos", dice el usuario

Se hace viral en redes sociales un vídeo en el que pillan a una joven en Anoeta con un chico que no es su novio: su reacción lo dice todo. «Esta pava es novia de uno de mis mejores amigos y va a Anoeta con un chaval que mi amigo no conoce y la tipa se esconde para que no la vean cuando las cámaras la graban», dice el mensaje del usuario de Twitter que ha hecho viral el vídeo.