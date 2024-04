El programa Socialité arrancaba este domingo con una inesperada noticia: un conocido ex futbolista que actualmente se dedica a las redes sociales y su novia, también influencer de renombre, habían sido pillados teniendo una discusión en el teatro. No fue hasta el final del programa cuando el reportero de Telecinco con la audiencia lo que realmente había ocurrido entre Tote Fernández y su pareja Samantha Constantini.

De acuerdo con el periodista, esta conocida pareja protagonizó una discusión en el teatro, mientras disfrutaban del musical de Mamma Mia!. El que fuera una de las grandes promesas del Real Murcia y que se retiró tras sufrir una grave lesión, actualmente se dedica al mundo de las redes y le va muy bien, al igual que a su novia, también creadora de contenido.

«Fue bastante incómodo. Los teníamos al lado y la verdad es que no paraban de discutir. Era un tema bastante curioso por el que discutían y la verdad es que liaron una bastante buena. Incluso algunos llegamos a hablar con los acomodadores de allí para que les dijeran algo porque es que… era incómodo», reveló un testigo a Socialité.

El propio Tote Fernández decidió dar explicaciones al programa presentado por María Verdoy. En realidad, ni siquiera recordaba el motivo por el que discutieron con su novia. «Era algo de su madre, no me acuerdo. Estábamos ahí discutiendo porque su madre… Es que no me acuerdo de qué decía yo. Ella dijo algo y yo le contesté», confesaba a través de una llamada telefónica con el espacio de Telecinco.

Por si no quedaba claro, el ex futbolista también desveló que lo solucionaron al momento. «Al momento, cambiamos y volvimos a la felicidad», aseguró, contradiciendo las palabras del testigo aportado por el programa. Y fue más allá: «Luego llegamos a casa y nos pusimos a ver la película -de ‘Mamma Mia!’- y ella no para de poner la canción de ‘Money, Money, Money’».

La historia de Tote Fernández

Un Tote Fernández conocido en nuestro país por su faceta como influencer tras no tener suerte en el mundo del fútbol debido a una grave lesión que le obligó a retirarse mucho antes de lo soñado: «Romper estereotipos está complicado. Esa masculinidad frágil que existe dentro del fútbol, que como nos han educado dentro de de ese mundo, de que hay que ser súper rudo, súper machote y de repente verme con las uñas pintadas de rosa, con falda y ese tipo de cosas jamás lo hubiese imaginado».

Destacó mucho en categorías inferiores del Real Murcia y luego cuando no pudo cumplir con las expectativas vino el sufrimiento: «Yo haber vivido todo eso en el fútbol y en una ciudad como Murcia, que le gusta mucho el fútbol, que del Real Murcia, un equipo muy querido en la ciudad, seas uno de los jugadores con mayor proyección. Pues la verdad que luego tienes esas expectativas que cuando no se cumplen pues sufre demasiado».

Mucho tuvo que ver su grave lesión sufrida en Islandia:»Fui al único hospital que había en el centro de Reikiavik y me cobraron 500 € por. No. No hacemos una resonancia y al final la manera de recuperarme pues me fue imposible, me volví a lesionar dos veces más. Allí me vine a España y tenía toda la maleta en Islandia y aún así aquí en España me volví a lesionar dos veces más. Y llegó el final de temporada. No me recuperé, mi maleta seguían ahí».

«Lo intenté aquí en Madrid, también fui al fisio del Getafe y aún así no hubo manera. Fui a entrenar a un equipo en Tercera y entré al campo y me dio ansiedad. Tenía temblores cuando entraba por volver a pensar que me iba a volver a pasar lo mismo. Y al final esa batalla mental fue dejarlo y la verdad que estoy mucho más tranquilo», explicó en Onda Cero hace meses.