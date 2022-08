Carlos Alcaraz no pudo revalidar el título en Umag (Croacia), al caer en la final ante Jannik Sinner. Es la segunda final consecutiva que se le escapa al español y de nuevo con un italiano al otro lado de la red. El de El Palmar vive su particular pesadilla con los tenistas de dicha nacionalidad: cuatro de sus siete derrotas de esta temporada han sido ante jugadores nacidos en Italia. Su derrota cortó una gran racha de partidos en arcilla, pero no impide que esta semana estrene su condición de número 4 de la ATP, el sexto más joven en la historia en alcanzarlo.

«Jannik (Sinner), es la segunda vez que me ganas este año. Descubriré cómo derrotarte este año», pronunciaba Carlos Alcaraz durante la ceremonia de trofeos en la final de Umag (Croacia). El italiano, número 10 de la ATP, impidió al español revalidar su primera corona en el circuito profesional y le derrotó por segunda vez consecutiva después de apearlo del torneo en los cuartos de final de Wimbledon semanas atrás. Con su remontada, Sinner, que cumplirá 21 años en los próximos días, rompió también una racha de 33 victorias consecutivas para el murciano una vez que se hacía con el primer set en arcilla.

Hasta hace un par de semanas, Carlos Alcaraz presentaba un 100% de efectividad en finales, con cuatro títulos en cuatro partidos decisivos en el circuito profesional. Pero Lorenzo Musetti, en Hamburgo, le dejó acariciando el título y Jannik Sinner, ahora, ha engrosado la lista. Dos derrotas en finales ante dos italianos, la kriptonita del pupilo de Juan Carlos Ferrero este año. Y es que el segundo mejor tenista de la temporada sólo ha encajado siete derrotas en 2022, y cuatro de ellas han sido ante azzurri.

Las tres últimas han tenido como protagonistas a Sinner (Umag y Wimbledon) y Musetti (Hamburgo); aunque en la lista negra también hay otro italiano, Matteo Berrettini, que lo eliminó en el Open de Australia. Eso sí, el murciano se resarció después en Río y ha ganado este año a Fabio Fognini y a Zeppeiri -en la semifinal croata-, maquillando un poco la situación. «Espero deshacerme de esta pesadilla pronto», había dicho en tono de broma Alcaraz antes de la final. Por ahora, la pesadilla sigue pero tendrá una nueva oportunidad de cambiar la historia en la gira norteamericana.