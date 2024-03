La perdición de Carlos Alcaraz: esta es la ‘comida basura’ sin la que no puede vivir

Carlos Alcaraz es uno de los deportistas referencia a nivel mundial y, por supuesto, también en España. Sus logros se han traducido en millones de aficionados en todo el mundo, que no sólo están atentos a las evoluciones de su ídolo en el tenis, si no también fuera de la pista. Lo que muchos de estos fans seguramente no saben es que Alcaraz tiene una comida, considerada por algunos como comida basura, que es su vicio oculto y que le gusta ingerir en los momentos en los que no está en competición.

Hablamos del durum, una alternativa al Kebab que también es una comida turca y que le encanta a Carlos Alcaraz, sobre todo cuando está junto a su grupo de amigos habitual en su Murcia natal. Por supuesto, no se trata de una comida que ingiera a diario el tenista español, que debe seguir una dieta equilibrada y muy controlada tanto en los torneos como en los momentos previos.

Alcaraz, como todos los deportistas profesionales, tiene una serie de alimentos prohibidos que sólo puede comer cuando no está en competición ni cerca de tenerla, es decir, a final de temporada. Carlos tiene un gran físico y más allá del ejercicio físico, también cumple con esta condición gracias a no beber refrescos o comer comida basura. Sólo el kebab, muy de vez en cuando y cuando puede, rompe con este control total.

El propio Carlos Alcaraz habló de sus comidas favoritas, su dieta y las pautas de alimentación en una entrevista con los medios oficiales de la ATP. El tenista nacido en El Palmar aseguraba lo siguiente. «Soy muy simple. No creo que sorprenda a alguien con lo que como». Sin embargo, Alcaraz no dudaba en considerar el Kebab y, en concreto, el durum, como una de sus comidas preferidas, sobre todo cuando está con los suyos. «Como mucho cuando estoy en Murcia», afirmó.

«Cuando estoy en Murcia me gusta de vez en cuando meterme mi hamburguesa, mi pizza… me mola mucho», confesó Alcaraz, dando a entender, eso sí, que esto se produce en sus momentos de vacaciones, ya que durante la temporada o está viajando o si no, en muchas ocasiones, se encuentra en Villena, donde vive gran parte del curso en una casa prefabricada.

Así es la dieta de Carlos Alcaraz

Una dieta equilibrada es primordial para un deportista como Carlos Alcaraz, dos veces campeón de Grand Slam. El propio tenista, en la entrevista mencionada, contaba en qué consiste. «Se basa en mucho pescado, más que en carne. Como bastante pasta, eso es bueno para el deportista. Y tengo la suerte de que como mucho, pero no cojo mucho peso en plan de grasa. A mí me viene bien comer bastante, y eso hago. También como mucha ensalada, mucho arroz…», comentó Carlitos.

Esto es lo que pesa Alcaraz

Carlos Alcaraz destaca por contar con uno de los mejores físicos del tenis profesional masculino, algo que ha logrado a base de una preparación exhaustiva y guiada por su equipo. Pese a contar con algún capricho, se ha podido ver en todos sus partidos que el porcentaje de grasa corporal es mínimo y que los 76 kilos que tiene de peso, según las medidas oficiales de la ATP, son puro músculo.

Con respecto a la altura, a Carlos Alcaraz le dan 1’83 metros oficiales, por lo que la compensación entre peso y altura es ideal. Su tenis se ve reflejado en el físico que tiene y en las posibilidades que este le otorga. Mientras Alcaraz mantenga alejados sus vicios de comida más allá de excepciones contadísimas, su talento podrá seguir llevándole a lograr grandes triunfos en el tenis profesional.