14 goles encajados en los siete últimos partidos oficiales disputados, seis con el Atlético y uno con el Eslovenia. Son los peores números que presenta Jan Oblak desde que en septiembre de 2014 fichó por el Atlético de Madrid. En el club entienden que ahora es el momento de arroparle y demostrarle el máximo apoyo porque están convencidos de que no va a tardar en recuperar su magia.

Por primera vez desde que está en España Jan Oblak demuestra «rasgos humanos». El meta esloveno aún no ha llevado a cabo ningún prodigio esta temporada, pero no se ha encendido ni una sola alarma en el club porque entienden que era imposible que mantuviera siempre un rendimiento de matrícula de honor. Oblak sigue siendo el principal pilar deportivo del Atlético de Madrid, por encima de cualquier otro jugador, y de hecho la intención de la dirección deportiva es ampliar su contrato, que finaliza en junio de 2023.

Los números, sin embargo, más allá de las sensaciones, sí que empiezan a ser algo preocupantes si se analizan con frialdad. Desde mayo de este año el meta esloveno no consigue dejar su portería a cero fuera de casa, cuando el equipo empató a cero con el Barcelona en el Camp Nou y, de hecho, en todo el Campeonato sólo ha podido presentar una clean sheet en cinco ocasiones, todas ellas en el Metropolitano, ante Elche, Athletic, Barcelona y Betis en Liga y ante el Oporto en el debut de la Champions. Es más: por primera vez presenta un promedio de goles superior al número de partidos jugados en Liga: 13 tantos recibidos en 12 jornadas. Lo nunca visto.

La pregunta que todos se hacen es:¿hasta qué punto es responsabilidad de Oblak? La mayoría coincide en que el agujero viene más por el centro de la defensa que por la portería, pero sí que es cierto que en algunos goles encajados dio la impresión de que podía hacer algo más. Por ejemplo, en los dos recibidos en el Metropolitano ante la Real Sociedad.

Oblak, con cinco trofeos Zamora a sus espaldas, es un tipo que rechaza el histrionismo y que apenas se deja ver, aunque su peso en el vestuario es enorme. Tampoco se prodiga demasiado en redes sociales. Su último mensaje en Twitter es del 25 de octubre y es muy espartano.

En las buenas y en las malas gracias por el apoyo 🙏🏼 pic.twitter.com/B7i8d2FC3c — Jan Oblak (@oblakjan) October 25, 2021

El problema es que en el Atlético estaban muy acostumbrados a los milagros made in Oblak y este año aún no han visto ninguno. En la pasada temporada sus aciertos ante los lanzamientos de penalty de los adversarios fueron fundamentales en la consecución del título de Liga, pero en este curso todavía no se ha sacado ningún conejo de la chistera. Pero queda aún mucha tela por cortar y la confianza en el esloveno, que mañana jugará en Ljubjlana con su selección ante Chipre, es total y absoluta. No hay nadie que no crea que, más pronto que tarde, el gran Jan resurgirá en todo su esplendor.