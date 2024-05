Jesé Rodríguez jugó su último partido oficial el pasado 26 de noviembre de 2023 con el Coritiba, club brasileño en el que no acabó nada bien por varias polémicas y porque su rendimiento sobre el césped no fue el esperado. Apenas estuvo unos meses allí, el equipo descendió a segunda división y el jugador canario volvió a España cuando finalizó su contrato. Desde entonces, el futbolista está en paro y sin equipo, se entrena de manera individual en su tierra, y da bastante que hablar en las redes sociales, sobre todo ahora que su mujer Aurah Ruiz está en Supervivientes 2024.

Jesé, de 30 años, llegó al Coritiba el pasado septiembre y apenas jugó con el club carioca, en total 90 minutos repartidos en seis partidos, con un balance de un único gol. El ex de Real Madrid, PSG o Sampdoria (su penúltimo destino) llegó con la difícil tarea de ayudar su nuevo equipo a salir de los puestos de descenso, pues el Coritiba ocupaba la última posición del Brasileirao. Y no lo ha conseguido.

Un Jesé Rodríguez que la pasada temporada defendió la camiseta de la Sampdoria, el que fue su último equipo antes de irse a Brasil. El canario anotó tan sólo un gol y dio una asistencia en Italia. Antes estuvo en el Ankaragücü de Turquía donde tampoco llegó a estar más de un año. Concretamente siete meses donde disputó 16 partidos y anotó cinco goles.

Jesé Rodríguez: 9 equipos en 10 años

El canario sigue sin encontrar una regularidad que ha brillado por su ausencia desde que dejó el Real Madrid en 2016. Desde entonces, estuvo primero en el PSG para después salir cedido a Las Palmas, Stoke City, Betis y Sporting de Portugal. En total, Jesé Rodríguez ha jugado en nueve equipos en los últimos diez años y nunca ha vuelto a ser el mismo Bichito que deslumbró en el Santiago Bernabéu tras subir desde el Castilla.

El paso de Jesé Rodríguez por el campeonato brasileño no ha sido esperado para el jugador español. Tras hacer las maletas y probar suerte en el Coritiba, el ex del Real Madrid y PSG, entre otros, no ha jugado demasiados minutos y solo ha marcado un gol. Tampoco ayudan los aspectos extradeportivos, como el hecho de que su mujer, Aurah Ruiz, reclamara más minutos y presumiera de su único tanto en Brasil.

Un Jesé Rodríguez que vive en Las Palmas, donde se sigue entrenando de manera individual tanto en el gimnasio como en un campo de fútbol cercano en el que hace ejercicios con balón para estar lo más preparado posible en caso de que en el próximo mercado de fichajes encuentre una nueva oportunidad que le seduzca. Mientras tanto, aprovecha para defender también a capa y espada a su mujer en Supervivientes, convirtiéndose durante las últimas semanas en un comentarista del reality a través de sus redes sociales, donde ha formado algún que otro lío para apoyar a Aurah Ruiz, que está siendo una de las participantes con más protagonismo en la presente edición del programa sin duda.