El peor momento de Jesé Rodríguez: su carrera como futbolista peligra

El mercado de fichajes cerró en la mayoría de países de Europa y Jesé Rodríguez sigue en paro, sin equipo. Es cierto que como jugador libre podría incorporarse a algún club con fichas y margen salarial disponible, pero la realidad es que habían apostado por él antes para que completara la pretemporada y estuviera disponible lo antes posible. El atacante canario acumula muchos meses sin jugar y su carrera como profesional peligra, porque es difícil que tras una larga inactividad así algún equipo apueste por él, salvo que sea de alguna liga exótica y de bajo nivel.

El Bichito, al que muchos consideraban como sucesor Cristiano Ronaldo en 2014 cuando jugaba en el Real Madrid, acumula numerosas experiencias futbolísticas traumáticas y a día de hoy sigue sin equipo tras casi un año en el paro. Hace unos días, el Eldense, en boca de su director deportivo, confirmó el ofrecimiento del jugador, pero el club alicantino tomó la decisión de descartarle. «Es verdad que se ha ofrecido, pero esa opción ha quedado descartada porque no era viable al no ser el Jesé del Real Madrid o del PSG», dijo en rueda de prensa Mau Guill.

Y es que el Eldense consiguió la permanencia la pasada campaña en la Liga Hypermotion y este verano ha llevado a cabo una ligera revolución con hasta 12 nuevas caras. Algunas de renombre como la de Fran Gámez o Víctor Camarasa. Y ahí apareció la opción Jesé Rodríguez. No porque ellos estuvieran interesados, sino porque el propio jugador se ofreció para salir del paro y volver a sentirse futbolista en Segunda División, algo que por ahora no ocurrirá.

Jesé Rodríguez se marchó del Real Madrid al Paris Saint Germain, y desde entonces se ha recorrido el mundo con el objetivo de volver a sentirse futbolista. Estuvo en Las Palmas, en su tierra, pero no le fue bien. Un año más tarde en el Stoke City de la Premier League, donde tampoco brilló. En la 2018/2019 en el Betis, pero sin éxito. Después lo intentó en el Sporting de Portugal y Las Palmas de nuevo, pero no logró cuajar. Lo más traumático llegó después. En la 2022/2023 fue fichado por el Ankaragucu de Turquía, pero su experiencia duró medio año, con 14 partidos disputados y tan sólo dos goles. Después se fue a la Sampdoria, donde disputó 11 encuentros anotando un único gol. Por último se marchó al Coritiba de Brasil, pero su periplo en Sudamérica no pudo ser peor.

Su último partido como futbolista se remonta al 26 de noviembre de 2023. Desde entonces, Jesé Rodríguez no ha vuelto a vestirse de corto y un mercado de fichajes más ha vuelto a pasar desapercibido. «Que nadie dude de que soy y seguiré siendo futbolista. Llevo cuatro semanas entrenando de lunes a viernes, a veces sábados, con dobles sesiones, preparándome y esperando. He tenido alguna cosa pero no he querido tomar decisiones precipitadas. Me gustaría llegar a un sitio donde tenga estabilidad, donde pueda jugar de seguido. Si tuviera esa continuidad que todo futbolista busca, seguro que rendiría como lo he hecho en otros sitios. Me gustaría que fuera en España, cerca de mi familia», decía hace meses en una entrevista en Marca.

Hace unos días, su mujer Aurah Ruiz publicó un vídeo en las redes sociales en el que se veía a Jesé pensativo frente al mar, casi cabizbajo, seguramente dándole vueltas a lo que le está pasando. Sin duda es el momento más difícil desde que es futbolista. A sus 31 años, su carrera atraviesa un bache difícil de superar, aunque el canario trabaja para volver a sentirse futbolista y lo seguirá intentando.