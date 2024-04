Pedro Rocha presidirá la Federación de Fútbol supervisado por una Comisión creada por el CSD

Acuerdo entre el Gobierno de España y la Federación Española de Fútbol para el futuro de la RFEF. No habrá intervención y sí un proceso que pasa porque Pedro Rocha, candidato único a presidir la RFEF, sea el presidente a todos los efectos durante los próximos meses (será proclamado este viernes) pero estará supervisado por una comisión del Gobierno hasta que después de los Juegos Olímpicos se convoquen unas elecciones tanto a la Asamblea de la Federación como a presidente.

Pese a las filtraciones del Gobierno a través del Consejo Superior de Deportes (CSD) en las últimas horas, finalmente no hay una intervención de la RFEF por parte del Ejecutivo. El CSD, máximo órgano deportivo del Gobierno, lanzó la idea de que intervendría la Federación, pero eso finalmente no se ha llevado a cabo. No lo hubiera aceptado la FIFA y esa opción hubiera provocado un cisma inédito en el fútbol español, un terremoto de consecuencias muy difíciles de prever.

Así, ni la Federación es intervenida ni Pedro Rocha suspendido, otra de las opciones que tenía el Gobierno encima de la mesa. Tanto Ejecutivo de la Nación como RFEF llegan a un acuerdo y que pasa porque Pedro Rocha siga siendo presidente (supervisado por esta Comisión creada por el CSD) una vez que terminen los Juegos Olímpicos, a partir de septiembre, se convoquen elecciones en la Federación.

Así las cosas, el CSD introducirá una Comisión de Supervisión, Normalización y Representación «que tutelará durante los próximos meses el funcionamiento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en respuesta a la crisis de la entidad y en defensa del interés general de España».

Fuentes de la RFEF explican a OKDIARIO que están satisfechos con este acuerdo y que van a colaborar todas las partes para que el fútbol español siga adelante con cierta normalidad, teniendo en cuenta que este verano hay una Eurocopa y unos Juegos Olímpicos. Una intervención de la RFEF habría dejado sin una figura clara, representativa, un presidente como tal, en la Eurocopa, algo que no gustaba nada en la FIFA. Y todo ello se suma al proyecto de Mundial 2030 en el que está España y que se tiene que concretar también este verano.

Se crea una Comisión

Lo que se hará a partir de ahora es crear una Comisión en la que tenga presencia el Gobierno a través del CSD que será la encargada de pilotar todo este proceso, un camino que realmente era el previsto en la Federación: Pedro Rocha es ahora proclamado presidente al ser el único candidato (consiguió 107 avales, el 75% del total) y después del verano hacer elecciones en la RFEF como se han hecho toda la vida, con la renovación de la Asamblea y cuyos miembros después elegirán al presidente.

«No hay argumentos jurídicos para inhabilitar», explican desde la Federación, que se sienten satisfechos con este acuerdo entre el Consejo Superior de Deportes (el Gobierno) y la propia RFEF. Hay que recordar que una intervención total de la Federación sólo puede hacerlo la FIFA, de ahí que a última hora de este miércoles, cuando el Gobierno filtró que intervendrían la RFEF, desde la Federación fueran todavía cautos a la espera de la hora de la verdad. El Gobierno no podía entrar en la RFEF como si fuera su casa, era algo inviable.

«Si suspenden a todo el mundo somos Ruanda», añaden desde la RFEF a OKDIARIO en referencia a la idea que también tenía el CSD de suspender a la Comisión Gestora, lo que hubiera inhabilitado a muchas personas en el fútbol español descabezando por completo a la Federación, a las territoriales e incluso también a presidentes de equipos de fútbol que estaban en esa Comisión.

Existe un interés de colaboración por todas las partes porque además la Federación tendrá un presidente para la Eurocopa. Haber ido al torneo que se disputa en Alemania sin la figura de representante hubiera sido «un escándalo mundial», cuentan desde la RFEF, que no se abre ahora en canal y tendrá una cierta tranquilidad para un verano con muchos retos en la Federación.

Estabilidad relativa

«El Gobierno se pasó de frenada», cuentan también desde Las Rozas, que desde el primer momento tuvieron claro que paralizar todo «por tres meses» (ya que después de los Juegos Olímpicos iba a haber igualmente elecciones) suponía un ridículo sin sentido. «Lo que más interesa a todo el mundo es que siga Rocha por tres meses», añaden desde la RFEF.

Pese a estos acuerdos, la Comisión Directiva del CSD volverá a reunirse el próximo martes, 30 de abril, para analizar la situación general de la RFEF y llevar a cabo, en su caso, nuevas actuaciones en relación con el expediente disciplinario abierto al señor Rocha, sobre el que se pronunciará el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) en las próximas semanas.

El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, insta a los miembros de la Comisión Gestora de la RFEF a limitarse en sus funciones a la mera administración ordinaria de la entidad después de que el TAD les acusase de lo contrario. La Federación Española de Fútbol encuentra estabilidad tras unos meses muy complicados de desgobierno.