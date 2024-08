Pasan a disposición judicial los cuatro detenidos por el apuñalamiento del padre de Lamine Yamal

Las cuatro personas detenidas por su presunta participación en el apuñalamiento de Mounir Nasraoui, el padre de Lamine Yamal, han pasado este viernes a disposición judicial. Los cuatro, arrestados en las horas posteriores al suceso, fueron conducidos sobre las diez de la mañana desde las dependencias policiales de Mataró hasta el juzgado de Instrucción en funciones de guardia de esta localidad de la provincia de Barcelona.

El padre de Lamine Yamal fue apuñalado el pasado miércoles, sobre las 21:00 horas, en el barrio de Rocafonda de Mataró, la zona en la que vive. Según especificó la Policía Local de esta ciudad barcelonesa, ellos recibieron sobre esa hora el aviso de una pelea en un aparcamiento situado en la calle Pintor Rafel Estrany. Al llegar al lugar comprobaron que había una persona que presentaba diferentes heridas por arma blanca.

La víctima era Mounir Nasraoui, el padre de Lamine Yamal, uno de los jugadores del momento en el fútbol español, figura clave de la selección de Luis de la Fuente en la Eurocopa y que actualmente está concentrado con el Barcelona, que debuta este sábado en la Liga ante el Valencia.

Tal y como ha informado OKDIARIO, los cuatro detenidos que han pasado a disposición judicial son vecinos españoles del citado barrio. Los arrestados han relatado que el primer enfrentamiento con el padre del jugador barcelonista, poco después de las 16:00 horas del miércoles, fue porque le arrojaron agua desde una terraza cuando paseaba con su perro a la altura del domicilio de los agresores. Según los detenidos, en ese momento hubo un pequeño forcejeo del que culpan al padre del jugador por su fuerte carácter.

Por su parte, los testigos aseguran que el agredido fue el padre de Lamine Yamal. Cuentan que le agarraron del cuello y le golpearon, llegando incluso a arrojarle contra el suelo. Un relato que coincide con las imágenes de ese primer altercado en el que el padre de Lamine se muestra indignado y pide a la Policía Local que intervenga contra sus agresores.

Dos horas después de los hechos, sobre las 23:00 horas del miércoles, fueron detenidas tres personas por su presunta implicación en la agresión con arma blanca a Nasraoui, a las que se sumó este jueves un cuarto detenido. Todos ellos han pasado a disposición judicial este viernes en Mataró.

«Por la descripción que se obtuvo de las personas que se hallaban en el lugar de los hechos, los agentes de la Policía Local pudieron relacionar la pelea con otra que se había producido ayer mismo a las 15:30 horas en la calle de Frank Marshall, de manera que no se trataría de un incidente indiscriminado sino que podría haber sido consecuencia de una pelea anterior», señaló la Policía Local de Mataró en un comunicado.

El padre de Lamine Yamal está estable en el hospital

Por su parte, Mounir Nasraoui señaló que ya se encontraba estable y fuera de peligro y afirmó que debe «estar más tranquilo por el bien» de su «familia». «Gracias a Dios me acaban de subir a planta y estoy un poco mejor. Muchas gracias a todos. Hay que estar más tranquilo por el bien de todos. Por el mío y por el de mi familia, tengo que estar más tranquilo. No me queda otra. Hay que pensar que la justicia hará su trabajo, lo va a hacer seguramente. Eso es lo más importante. Dios es muy grande y todo tiene solución», comentó el padre de Lamine Yamal desde el hospital.