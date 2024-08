Así fue la agresión al padre de Yamal: le arrojaron agua y después le apuñalaron con un destornillador

La disputa que acabó con el padre de Lamine Yamal apuñalado comenzó el miércoles en torno a las 17:00 horas en el barrio de Rocafonda, donde reside la familia del delantero desde hace años. Mounir Nasraoui tuvo una discusión con varios hombres después de que le arrojaran agua desde un balcón y horas después, en torno a las 21:00 horas, fue apuñalado con un destornillador.

Los Mossos d’Esquadra son cuatro vecinos españoles del citado barrio. Cabe destacar que de las primeras informaciones policiales se deslizó que los arrestados eran de origen marroquí. La Policía autonómica detuvo el miércoles por la noche a tres personas y en la mañana de este jueves a una cuarta por su implicación en la agresión.

Los arrestados han relatado que el primer enfrentamiento con el padre del jugador barcelonista, poco después de las 16:00 horas del miércoles, fue porque le arrojaron agua desde una terraza cuando paseaba con su perro a la altura del domicilio de los agresores. Según los detenidos, en ese momento hubo un pequeño forcejeo del que culpan al padre del jugador por su fuerte carácter.

Por su parte, los testigos aseguran que el agredido fue el padre del jugador del F.C. Barcelona. Cuentan que le agarraron del cuello y le golpearon, llegando incluso a arrojarle contra el suelo. Un relato que coincide con las imágenes de ese primer altercado en el que el padre de Lamine se muestra indignado y pide a la Policía Local que intervenga contra sus agresores.

Lo que no ha trascendido es la explicación que han dado del incidente posterior, pasadas las 20:30 horas, cuando el padre de Lamine fue atacado presuntamente por los mismos cuatro individuos en un aparcamiento al aire libre cercano a la calle del primer incidente. Sin embargo, los testigos presentes han contado a los Mossos que fueron los mismos participantes en el altercado anterior, los cuatro vecinos de origen español que habían atacado al Padre de Lamine y le exigían que retirara su denuncia. Los Mossos creen que sólo uno de ellos apuñaló al padre de Yamal en tres ocasiones, dos en abdomen y una tercera en el tórax. El arma que utilizaron no ha sido hallada pero los testigos presenciales cuentan que usaron un destornillador.

Lamine Yamal fue a ver a su padre

Lamine Yamal acudió ayer a visitar a su padre, que se encuentra en el hospital Can Ruti de Badalona. Estaba ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pero ya se recupera de las heridas en planta. El jugador acudió al centro médico acompañado de su madre y dos personas más.

Horas antes de que se produjera el encuentro, el padre del futbolista anunciaba a través de sus redes sociales que estaba «mejor». Además, en la noche de este jueves se pronunció en El Chiringuito de Jugones, donde reconoció que tenía que «estar más tranquilo por el bien de todos», sobre todo, de su «familia».

«Gracias a Dios me acaban de subir a planta y estoy un poco mejor. Muchas gracias a todos. Hay que estar más tranquilo por el bien de todos. Por el mío y por el de mi familia, tengo que estar más tranquilo. No me queda otra. Hay que pensar que la justicia hará su trabajo, lo va a hacer seguramente. Eso es lo más importante. Dios es muy grande y todo tiene solución», señaló al respecto.