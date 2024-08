El padre de Lamine Yamal desde el Hospital: «Tengo que estar más tranquilo por el bien de mi familia»

Mounir Nasroui, padre de Lamine Yamal, pronunció sus primeras palabras desde el Hospital de Can Ruti en Badalona poco más de 24 horas después de ser apuñalado en un parking de Mataró e ingresar en estado grave en la UCI. El progenitor de la estrella del Barcelona señaló que ya se encontraba estable y fuera de peligro, y afirmó que debe «estar más tranquilo por el bien» de su «familia».

El padre de Lamine Yamal ya está fuera de peligro después de ser apuñalado en Mataró. Ha salido de la UCI y fue trasladado a planta en la tarde del pasado jueves. Él mismo, a través de las redes sociales, publicó un post en redes sociales donde señalaba que «volveré más fuerte que nunca mi gente» acompañado de una foto con su hijo en el césped del Olímpico de Berlín, cuando España se proclamó campeona de Europa hace prácticamente un mes.

Pocas horas después, Mounir Nasroui hizo sus primeras declaraciones en público en un medio de comunicación, dejó constancia de que se está recuperando y soltó una curiosa reflexión: «Gracias a Dios me acaban de subir a planta y estoy un poco mejor. Muchas gracias a todos. Hay que estar más tranquilo por el bien de todos. Por el mío y por el de mi familia, tengo que estar más tranquilo. No me queda otra. Hay que pensar que la justicia hará su trabajo, lo va a hacer seguramente. Eso es lo más importante. Dios es muy grande y todo tiene solución».

«Me veía entre la vida y la muerte, claro que tuve miedo. Como cualquier ser humano. No sé cuándo saldré del hospital, pero ojalá sea lo antes posible. Estoy agradecido de volver a hablar», señaló el padre de Lamine Yamal en la noche del jueves en unas declaraciones en El Chiringuito de Jugones.

«Este año, el Barça será un gran equipo y haremos grandes cosas», culminó Mounir tras ser preguntado por su hijo, Lamine Yamal, que este sábado disputará la primera jornada de Liga de una nueva temporada donde es la máxima estrella de este Barcelona después de brillar en la pasada Eurocopa con España. Estas fueron las primeras palabras del padre de Lamine en un medio de comunicación tras ser apuñalado en un parking de Mataró en la noche del miércoles.

🎙️‼️ El PADRE de LAMINE YAMAL, EN DIRECTO en @elchiringuitotv: 😢 «Tuve MIEDO… me veía entre la VIDA y la MUERTE». 🙏 «Estoy mejor, me han trasladado a planta». Mounir se sincera tras sufrir varias puñaladas. pic.twitter.com/I3LXWDgJOc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 15, 2024

Lamine Yamal acudió a ver a su padre

Horas antes de estas declaraciones, donde Mounir Nasroui confirma que está estable y fuera de peligro, Lamine Yamal había acudido al Hospital de Can Ruti en Badalona para ver a su padre, después de entrenarse con el Barcelona con total normalidad, pocas horas después de conocer que habían apuñalado a su progenitor.

El padre de la estrella de la selección española y del Barcelona fue víctima de una grave agresión por parte de tres individuos que fueron detenidos por los Mossos d’Esquadra y un cuarto cuya detención se conoció el pasado jueves. Los hechos ocurrieron el miércoles en torno a las 21:00 horas en el barrio de Rocafonda, el lugar en el que vive la familia del culé. Mounir fue trasladado a la UCI en estado grave, pero 24 horas después ha confirmado que se encuentra fuera de peligro.