El parón mete miedo al Barcelona: ¡peligro con 15 jugadores!

El parón de selecciones siempre hace temblar al FC Barcelona. El virus FIFA siempre ha sido motivo de preocupación para el conjunto de Hansi Flick y no iba a ser menos en la última ventana en mitad de la competición. Líderes en liga y en cuartos de Champions, los azulgranas tendrán un éxodo de hasta 15 futbolistas que han sido llamados por sus países. Un riesgo que correrán muchos titulares indiscutibles a pocos días de una semana vital del curso contra el Atlético.

Al igual que ha pasado con otros clubes como el Real Madrid, el Barça entrenará estos días con lo justo. Luis de la Fuente es el que más futbolistas ha robado a Flick: Joan García, Cubarsí, Olmo, Pedri, Fermín, Lamine y Ferran. Siete jugadores que cuentan con un rol importante recibieron la llamada de España para, después de cancelar la Finalíssima, jugar dos amistosos ante Serbia este viernes y Egipto el martes que viene.

No son los únicos que viajan con la Roja. David Gordo convocó a Marc Bernal con la sub-21 para los partidos clasificatorios para la Eurocopa 2027 ante Chipre y Kosovo. También se marchó la nueva perla de La Masía, Xavi Espart, que apenas se había introducido en la dinámica del primer equipo y que ya da sus primeros pasos en la sub-19 bajo las órdenes de Paco Gallardo para jugar ante Eslovenia, Finlandia y Países Bajos.

Repesca del Mundial y largos viajes, el temor del Barcelona

A pesar de que los españoles no están obligados a forzar, otros sí están obligados a acumular minutos con sus selecciones para estar en el próximo Mundial. Entre ellas está la Polonia de Robert Lewandowski y la Suecia de Roony Bardghji. Incluso no se descarta que ambos se enfrenten si llegan a la final de la repesca, si primero eliminan a Albania y Ucrania respectivamente, que tendría lugar el próximo martes.

También hay otros que tendrán que hacer largos viajes por el mundo. Aunque Rashford y Cancelo jugarán amistosos, el cansancio puede pasarles factura. Por un lado está el inglés, que tiene una travesía más relajada al recibir a Uruguay y luego ante Japón, los dos en tierras inglesas. El caso del portugués es mucho más agotador, ya que tendrá que ir hasta México para medirse contra su conjunto nacional y luego a Estados Unidos ante los de Pochettino. Araujo, en cambio, solo tendrá que estar en Europa para jugar en Londres y Turín.

Por último, estaría el caso de Raphinha. Brasil tiene dos partidos amistosos en Estados Unidos. Primero ante Francia este jueves y luego el próximo miércoles ante Croacia, siendo el último en llegar de la expedición culé. A la vuelta, el Barcelona jugará tres partidos en siete días ante el Atlético: la vuelta de la Liga en el Metropolitano y los cuartos de Champions. Hasta entonces, Flick confía en que el virus FIFA no le pase factura.