Paredes tumba las teorías conspirativas de Argentina: «España fue superior»

Las teorías conspirativas no han tardado en aparecer después de que España le ganara la final del Mundial a Argentina. Algunos aficionados e influencers han divulgado diferentes bulos en redes sociales. Incluso el presidente de la selección argentina, Chiqui Tapia, tuvo que dejar claro que La Roja había ganado justamente. Leandro Paredes también ha descartado todos los rumores.

El centrocampista fue uno de los protagonistas de las tanganas que se produjeron tras el pitido final. El futbolista no se disculpó en el comunicado que hizo tras perder el partido. Sin embargo, ahora confirma que no hay ninguna conspiración que justifique la derrota: «España fue superior, justo ganador del torneo».

Las teorías son tan numerosas como ideas se le puedan ocurrir a los aficionados, pero ninguna tiene pruebas sólidas. Algunas de las más populares son un supuesto chantaje de la FIFA por la pancarta de las Malvinas, un control antidopaje sorpresa, un balón teleridigido, un gol fantasma de Argentina o una supuesta amenaza del FBI a la AFA después de retener el móvil del presidente, algo que ya desmintió Claudio Chiqui Tapia.

Paredes duda sobre su futuro

El golpe del Mundial ha sido muy duro. En unas declaraciones para ESPN, el centrocampista admite que todavía no ha tomado una decisión: «No sé si estoy para seguir (en la selección). Es un proceso que hay que digerirlo y pensarlo. Perder la final del mundo va a doler por mucho tiempo porque estuvimos cerca otra vez».