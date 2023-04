Imanol Alguacil ha puesto el grito en el cielo por los horarios de la Liga Santander. El técnico de la Real Sociedad se ha quejado por tener que jugar entre semana a las 22:00 horas, afirmando que «para el espectáculo no ayuda ni aporta nada, ni para el aficionado tampoco». Una crítica que se debe a que el conjunto donostiarra jugará este viernes, después de haber jugado el martes por la noche en Sevilla contra el Betis, regresando a San Sebastián tras el partido.

La reflexión sobre el ritmo de competición de Imanol antes de medirse este viernes a Osasuna deja claro el sentir del técnico por los horarios en los que les toca jugar en ocasiones: «Estoy de acuerdo con muchos entrenadores y jugadores. No puede ser. Partidos a las 10 de la noche… para el aficionado es una auténtica mierda, hablando claro y mal. Creo que a las 2 o 2:30 de la mañana había todavía jugadores comiendo, teniendo un partido el viernes…».

«Creo que nos estamos cargando el fútbol y no es a modo de excusa, porque ya me conocéis, nunca he buscado excusas y nos está pasando a todos los equipos. Para el espectáculo no ayuda ni aporta nada, ni para el aficionado tampoco, porque no son horas de ir a un estadio», ha destacado el entrenador de la Real en una clara crítica a la Liga que dirige Tebas por los horarios.

Ha finalizado apuntando la dificultad que supone afrontar un calendario tan comprimido, en el que el descanso no llega en ocasiones ni a 72 horas: «Conozco a muchos deportistas y todos dicen que es casi imposible jugar cada dos días o cada tres, como tenemos que jugar, pero no ayudamos en nada al espectáculo y en nada al aficionado. Es imposible que un jugador recupera yéndose a la cama a las 2 y media de la mañana, para cuando coges el sueño… Y gracias a Dios que nos ha tocado jugar en Pamplona, que está cerca».