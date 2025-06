Qué diferencia horaria hay con Filadelfia y a qué hora española son los partidos del Mundial de Clubes hoy

El Mundial de Clubes sigue su curso y ya nos ha dejado los primeros resultados – y también decepciones – del campeonato. La primera de ellas la sufrió el Atlético de Madrid, que en su estreno frente al flamante campeón de Europa, el París Saint-Germain de Luis Enrique, cayó derrotado por un contundente 4-0. Los goles de Fabián, Vitinha, Mayulu y Kang-In Lee firmaron la primera victoria para el club francés y, a su vez, sonrojaron al conjunto de Diego Pablo Simeone.

Marcos Llorente, jugador del Atlético, fue crítico con la derrota y además se quejó de los más de 30 grados de temperatura a los que tuvieron que disputar el choque: «Es imposible. Es un calor terrible. Yo tenía los dedos de los pies que las uñas me dolían, no podía frenar y arrancar. Es increíble, pero como es para todos igual, para todo lo mismo. No hay queja».

Esta derrota -y el triunfo por 2-1 del Botafogo al Seattle- obliga al Atlético de Madrid no fallar más en su aventura por el territorio americano, pues un nuevo tropiezo colocaría a los rojiblancos entre las cuerdas y peligraría su clasificación para los octavos de final de la competición. El Real Madrid, por su parte, no debutará en el Mundial hasta este próximo miércoles 18 de junio, a partir de las 21:00 horas, frente al Al Hilal árabe.

En la jornada tres del Mundial de Clubes, se disputarán otros tres encuentros, entre los que destacan el debut del Chelsea y Benfica, dos campeones de Europa. Por un lado, el conjunto portugués debutará ante un histórico del fútbol argentino, el Boca Juniors, a partir de las 00:00 horas. El Chelsea, por su parte, hará lo mismo frente al LAFC, a partir de las 21:00 horas en Atlanta. Por último, el Flamengo brasileño cerrará la jornada tres ante el Esperánce.

