Las Palmas – Barcelona: horario del partido de Liga EA Sports

El Barcelona visita el Estadio de Gran Canaria para enfrentarse a la Unión Deportiva Las Palmas en el partido correspondiente a la jornada 19 de la Liga EA Sports. Los azulgranas necesitan comenzar el año sumando los tres puntos para intentar engancharse de nuevo a la lucha por el título que quieren revalidar pero que sienten que cada vez se les va alejando debido a las grandes actuaciones del Real Madrid y del Girona.

Los de Xavi Hernández tendrán que medirse al que sería el equipo revelación de la temporada si no llega a ser por el Girona. Los de García Pimienta, técnico made in La Masía, esperan dar la sorpresa ante el Barcelona unas semanas después de conocerse la desvinculación de Jonathan Viera del club, pero que no contaba para el técnico catalán desde hace varios meses y que ha visto cómo ha mejorado la fluidez de su juego desde que el de La Feria se quedaba en la grada. La mala noticia es que no podrán contar con Alberto Moleiro.

A qué hora juega el Barcelona contra Las Palmas

El Barcelona visita el Estadio de Gran Canaria para enfrentarse a la Unión Deportiva Las Palmas en el partido que corresponde a la jornada 19 de la Liga EA Sports. Los azulgranas cerraron 2023 con un sufrido triunfo contra el Almería y ahora esperan poder seguir con esa dinámica después de la serie de altibajos que han venido sufriendo durante el último tramo de la primera vuelta, tanto en el campeonato liguero como en la Champions League. Delante tendrán a uno de los equipos revelación del campeonato y los de García Pimienta prometen dar guerra en su feudo ante los vigentes campeones.

Este apasionante encuentro entre Las Palmas y el Barcelona de la jornada 19 de la Liga EA Sports cierra esta fecha que es la primera del año 2024. Sin tiempo para bajar los polvorones y el turrón el fútbol español ha regresado y todos los aficionados podrán disfrutar de este partidazo que la Liga ha programado para este jueves 4 de enero. Su hora de comienzo, a menos que haya algún inconveniente, será las 21:30 horas, una menos si te encuentras en las Islas Canarias, comunidad en la que se disputa este choque, más concretamente en el Estadio de Gran Canaria.

Dónde televisan el partido Las Palmas Barcelona

Este Las Palmas – Barcelona que se juega en el Estadio de Gran Canaria será retransmitido por televisión en directo a través de Movistar+, que fue uno de los medios de comunicación que, junto a Dazn, se hicieron con los derechos de emisión de la Liga EA Sports. El choque de la jornada 19 que se disputa en tierras canarionas se podrá ver a través del canal de pago Movistar La Liga, por lo que todo aquel aficionado que quiera disfrutar del choque entre amarillos y culés tendrá que estar suscrito al paquete que incluye el fútbol español.

Además, todos los hinchas de la Unión Deportiva Las Palmas y del Barcelona, además de los amantes del fútbol en general, podrán ver este partidazo entre canariones y azulgranas en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+, que está disponible en ordenadores, tablets, móviles o Smarts TV. Por otro lado, en OKDIARIO te ofreceremos la narración en directo del resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en el Estadio de Gran Canaria, como también la mejor información previa y todo lo que suceda una vez se produzca el pitido final de este choque de la jornada 19 de la Liga EA Sports.

Árbitro y estadio del partido Las Palmas – Barcelona

El Estadio de Gran Canaria, ubicado en el barrio de Siete Palmas, es la casa de la Unión Deportiva Las Palmas desde 2003, cuando fue inaugurado y el conjunto amarillo se mudó del mítico Estadio Insular hasta este nuevo recinto que ha sufrido varias reformas, como la eliminación de las pistas de atletismo, y que es una de las sedes que se han ofrecido para acoger partidos del Mundial 2030. Con capacidad para algo más de 32.000 espectadores, el campo amarillo va a presentar un ambientazo para intentar animar y empujar a los suyos a conseguir tres puntos que serán muy complicados porque el Barcelona necesita ganar sí o sí para engancharse a la lucha por la Liga EA Sports.

Pese a que se ven las caras dos equipos a los que les gusta mucho el juego combinativo y de toque, la posibilidad de que haya jugadas polémicas siempre está ahí, por lo que el protagonismo podría acabar pasando de los futbolistas que participen en el choque a los colegiados. El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Pablo González Fuertes para que imparta justicia en este choque entre Las Palmas y el Barcelona de la jornada 19 de la Liga EA Sports. Mario Melero López será el responsable que estará a los mandos del VAR, así que será el encargado de advertir a su compañero si se le ha pasado por alto alguna acción clara en el Estadio de Gran Canaria.