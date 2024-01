Otra leyenda de la F1 se rinde a Alonso: «Es el piloto más inteligente que se ha subido a un coche»

Fernando Alonso prepara la próxima temporada del Mundial de Fórmula 1 que se presenta apasionante con el nuevo Aston Martin que se presentará el el próximo lunes 12 de febrero. Muchos ven al asturiano con posibilidades de competir con los mejores y el último en rendirse a las habilidades del asturiano ha sido el mítico Damon Hill, que salió campeón en 1996. El británico, que también fue subcampeón con Williams en 1994 y 1995, tuvo unas bonitas palabras para el bicampeón del mundo que esta temporada buscará la ansiada 33.

«Creo que hay mucha buena voluntad hacia Fernando. Es un piloto consistente, inteligente y es entretenido escucharlo durante y después de las carreras», afirmó Damon Hill sobre la forma en la que analiza las carreras un Fernando Alonso que en el pasado Mundial dejó grandes imágenes sobre la gestión de carrera al volante. «Sus comentarios suelen ser hilarantes y sabes que siempre está un paso por delante de ti. Tiene un ‘sexto sentido’ increíble para lo que sucede a su alrededor, tanto política como tácticamente en una carrera», dijo sobre su forma de enfocar las carreras.

Sobre las opciones de Fernando Alonso de competir a Max Verstappen en el próximo Mundial de 2024, el campeón del mundo en 1996 dejó claro que todos los pilotos lo ven como un rival independientemente del coche que pilote. «Todo el mundo siempre lo ve como un contendiente y como alguien a quien no se debe tomar a la ligera», apuntó.

Si alguien puede hablar de las habilidades sobre la pista es un Damon Hill que además de ser campeón y subcampeón en dos años consecutivos también finalizó una carrera de vino y rosas con 22 victorias y 42 podios. El británico también dejó claro que el asturiano es el piloto más inteligente que ha visto. «Fernando Alonso es el piloto más inteligente que jamás se ha subido a un coche de carreras», opinó en declaraciones realizadas a Sky Sports.

Alonso y su mentalidad

«Es una persona que piensa mucho en las carreras. Simplemente es… iba a decir una máquina, pero no es una máquina, es una persona, pero es simplemente increíble. Él siempre me impresiona con todo lo que hace». » Cuando una persona ve una carrera, se imagina en uno de los monoplazas, yo siempre he sentido que estaba en el coche de Fernando», zanjó.

Damon Hill también opinó sobre la tendencia actual de la Fórmula 1 y los nuevos circuitos que se están incorporando al calendario, entre ellos el GP de Madrid que se estrenará en 2026 y que estará como mínimo hasta 2035. «Este movimiento hacia circuitos más estrechos y revirados hace que vaya en la dirección de la Fórmula E. Han optado por correr en el centro de las ciudades en circuitos, admitámoslo, muy limitados. Espero que no sea una indicación de que los coches en 2026 con la nueva reglamentación serán más limitados que ahora», cerró.

La Fórmula 1 ya comienza a calentar motores de cara al inicio del Mundial 2024 que se estrenará el próximo 2 de marzo en Baréin. En la primera semana de febrero la mayoría de equipos presentarán sus coches de cara a una temporada que se presenta histórica en el Gran Circo.