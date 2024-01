Fernando Alonso suma su patrocinador más sorprendente para 2024

Fernando Alonso sigue sumando activos para el inicio del Mundial de 2024, su último con contrato en vigor en la Fórmula 1. El piloto asturiano se ha convertido en nuevo embajador de una importante firma española, Arcano Partners. Con motivo de ello, añadirá un nuevo dibujo al casco con el que se protegerá la cabeza en las carreras de la siguiente temporada. El logo, que estará impreso en su protección, se compone de la inicial de su apellido ‘A’, de la que nace una especie de flecha.

El dibujo estará en cada uno de los dos laterales del casco, ocupando el lugar de Finetwork, con el que seguirá conviviendo. A los patrocinadores que se mantienen con Alonso un año más, como pueden ser Aramco, Bombardier o Peroni, se une Arcano, firma internacional de asesoramiento y gestión de activos con sede en España. «Arcano Partners da la bienvenida a Fernando Alonso como embajador!», anunció la compañía en sus redes sociales.

🌐 Breaking Ground in Fórmula 1®: Arcano Partners Welcomes Fernando Alonso as Ambassador! It´s a great honor to be part of @alo_oficial team! pic.twitter.com/uDiQyOz5WG

— Arcano Partners (@arcanopartners) January 24, 2024