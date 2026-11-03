Otra lección del sempiterno Djokovic: remonta a Vacherot y se agarra a las ATP Finals

¿Qué puede frenar a un corazón y una cabeza convencida de todo? Hasta el tiempo da una tregua a una escena que es ya imperecedera. La de Novak Djokovic prevaleciendo ante su rival. Este martes sacó la bandera blanca de la rendición Vacherot, un tenista doce años menor que el serbio que llegaba a París lanzado tras conquistar Basilea. No importó ni la edad, tampoco la inercia y el set de ventaja en el partido.

Djokovic se dio un respiro, cogió aire y remontó (6-7, 7-5, 6-1) para seguir en pie en París y agarrarse al sueño de alcanzar las ATP Finals. La empresa es difícil, pero no imposible. Actualmente, es undécimo en la Race to Turín con 2.940 puntos, a 294 de Rafa Jódar, quien marca el límite en la novena posición al Sinner ser baja por lesión. Sus opciones pasan por ganar los 1.000 puntos de París y esperar que se eliminen prematuramente tanto Jódar como De Miñaur.

Se impulsa Djokovic después de pegársela en Basilea. Fue la historia de una amenaza convertida en oportunidad para Jódar, porque tras caer eliminado, el serbio tenía horizonte despejado para armarse de puntos y meter presión al madrileño. Sin embargo, Struff sorprendió y dejó a Djokovic por el camino. Entre medias del serbio y el español emerge De Miñaur como principal rival para ambos. Está solo 64 puntos por detrás de Jódar y viene de hacer final en Viena.

Ya no hay más margen, todo se decidirá en el Masters 1000 de París, que estrena escenario tras despedirse de Bercy. Jódar acudirá con la exigencia de encadenar victorias, pendiente de una calculadora que marcarán sus rivales. De momento solo queda la vigilia: cada caída de sus perseguidores le abrirá la puerta; cada triunfo contrario reducirá su margen de maniobra al mínimo.