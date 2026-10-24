Djokovic amenaza a Jódar

Y de nuevo, Novak Djokovic, el tenista imperecedero. Pasan las generaciones y se renuevan los tenistas, pero su raqueta sigue amenazando. Rafa Jódar, con quien se lleva casi 20 años, es el último en sentirlo. El joven español ha firmado una temporada sobresaliente que lo sitó en plena pelea por los últimos billetes de las ATP Finals, pero la presencia del serbio al acecho convierte el tramo decisivo en un terreno minado.

La primera razón es puramente aritmética. Jódar ha disputado un calendario cargado para construir su ranking y ya tiene saturado su cupo de torneos computables. Por ello, en citas como el ATP 500 de Basilea no suma puntos limpios, cada victoria solo añade la ganancia neta respecto al peor resultado que ya tenía registrado. Cualquier eliminación prematura le deja prácticamente con las manos vacías. Djokovic, en cambio, compite bajo un escenario opuesto.

Con un calendario selectivo y muy pocos torneos jugados en el año, el balcánico tiene margen en su casillero para sumar puntos brutos con enorme facilidad en cada ronda que supera. La distancia entre ambos es mínima —319 puntos—, y la inercia favorece al veterano. A esto se suma la superficie y el contexto competitivo. Las semanas finales se deciden bajo techo, en pistas duras indoor como Basilea, Viena y el Masters 1.000 de París-Bercy, un territorio histórico de caza para Djokovic.

Jódar podría firmar cuartos en Basilea y París y no bastarle para acceder a las ATP Finals si Djokovic se impone en ambos torneos. El español está cerca, pero todavía no ha cruzado la meta. Además, el serbio quiere disputar la antigua Copa de Maestros una vez más. Ya lo verbalizó y los hechos lo refrendan. El ATP 500 de Basilea, donde se podría ver con Jódar en la final, le otorgó la invitación que pidió.

Davidovich se ilusiona con dar pelea a Djokovic y Jódar

También sueña con las ATP Finals un Davidovich impulsado por su título en Shanghái. Jódar aventaja a su compatriota en 649 puntos con todavía los 500 de Basilea y los 1.000 de París por repartirse. Pocas opciones, pero, haberlas, haylas. El escenario ideal para su calculadora sería que ganara el Masters 1000 de París. Alcanzaría los 3.500 puntos y estaría virtualmente clasificado. Una final en París y semifinales en Basilea podrían bastar siempre y cuando Djokovic, Frtiz y Tommy Paul no se alcen vencedores, especialmente en París. El último Masters 1000 del año tendrá el veredicto.