Davidovich y Jódar se volverían a enfrentar con las ATP Finals en juego si no lo evita el verdugo de Alcaraz

De Shanghái a Basilea. De 1.000 a 500. De nuevo, Alejandro Davidovich y Rafa Jódar. Las dos raquetas españolas que protagonizaron la final en Asia podrían volver a verse en Europa, ahora en el marco del ATP 500 de Basilea. Torneo en el que, por cierto, colgará la raqueta el tenista local Stan Wawrinka. A sus 41 años, el ganador de 3 Grand Slams (Open de Australia, Roland Garros y US Open) disputará su último torneo como profesional.

Volviendo a los españoles, Davidovich y Jódar podrían volver a cruzar raquetas en cuartos de final. Ambos están ubicados en la parte baja del cuadro y tendrán estrenos duros. Jódar, por tercera vez esta temporada —ganó las dos anteriores—, se medirá con Tabilo, mientras que Davidovich debutará ante Bergs, el verdugo de Alcaraz en Shanghái.

Claro que después de la primera ronda, Davidovich y Jódar deberían superar otro cruce, ante Rune o Halys el malagueño y contra Navone o Vacherot el madrileño. En el lado opuesto del cuadro figuran Shelton, Ruud, el mencionado Wawrinka, Bublik y Novak Djokovic. En Basilea, pero con la mirada en Turín y las ATP Finals. Solo hay ocho plazas y muchos golpes por ellas.

La última, que la ocupa Jódar tras la lesión de Sinner, es la más preciada. De Miñaur y Djokovic son los principales aspirantes, pero Fritz, Tommy Paul y Mensik opositan a ello. También un Davidovich impulsado por su título en Shanghái. Jódar aventaja a su compatriota en 649 puntos con todavía los 500 de Basilea y los 1.000 de París por repartirse.

Pocas opciones, pero, haberlas, haylas. El escenario ideal para su calculadora sería que ganara el Masters 1000 de París. Alcanzaría los 3.500 puntos y estaría virtualmente clasificado. Una final en París y semifinales en Basileta podrían bastar siempre y cuando Djokovic, Frtiz y Tommy Paul no se alcen vencedores, especialmente en París. EL último Masters 1000 del año tendrá el veredicto.