La oposición se lanza a por Joan Laporta: «No podemos permitir que el club no sea modélico»

Joan Laporta va a tener una difícil Asamblea este próximo fin de semana. El presidente del Barcelona se enfrenta a una dura jornada con una oposición unida contra él. Hasta nueve asociaciones y colectivos han mandado un comunicado conjunto en el que piden a los compromisarios, que son los que votan en esa Asamblea, que rechacen las cuentas que presentará la Junta Directiva. Y si eso es así, si las cuentas económicas del Barça tienen un mayoritario voto en contra, como pide la oposición, Laporta tiene un problema.

El Barcelona celebra este sábado 19 de octubre su Asamblea de socios compromisarios -de forma telemática- y en ella la Junta Directiva que preside Laporta presenta las cuentas del último ejercicio económico, el de la temporada 2023/24, en el que hay 91 millones de pérdidas. Víctor Font, el rival de Laporta en las últimas elecciones, eleva la deuda total del Barcelona a 2.484 millones de euros, una cantidad que doblaría los ingresos.

Ahora, a tres días de esa Asamblea, nueve colectivos se unen contra Laporta. O más bien contra las cuentas de Laporta. En concreto, ‘Compromissaris FCB’, ‘Dignitat Blaugrana’, ‘El Senyor Ramon’, ‘Seguiment FCB’, ‘Sí al Futur’, ‘Som un clam’, ‘Suma Barça’, ‘Transparència Blaugrana’ y ‘Un Crit Valent’ han pedido a los socios compromisarios que rechacen las cuentas aportadas por la Junta Directiva.

Explican que «la Junta Directiva debe rendir siempre cuentas, de forma más clara y transparente» y solicitan la «reformulación necesaria de las cuentas» y piden a los socios compromisarios que «en caso de que no se reformulen las cuentas, voten en sentido negativo respecto a su aprobación». Además, piden a los socios que lo primero que hagan es que soliciten la «suspensión» de la Asamblea para que la Junta Directiva «vuelvan a formular» las cuentas.

«Por sentido de responsabilidad, porque como socios/as y propietarios/as de la institución no podemos permitir que el club no sea modélico, porque no atender al criterio de la empresa auditora afecta y acabará afectando a la reputación de la entidad y puede generar problemas a futuro, y por qué no podemos conformarnos con no hacer las cosas bien, ya que, cuando no se actúa bien, es la entidad quien puede acabar pagando», explican todas estas asociaciones y colectivos del Barcelona, opositores a Laporta.