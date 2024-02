OnlyFans irrumpe en el tenis profesional: patrocina a un top-80 de la ATP

El mundo del tenis tiene una manera particular de lucir sus patrocinadores. Al contrario que en otros muchos deportes, sobre todo en los de equipo, los jugadores no llevan impreso en el pecho el logo de las marcas que les han dado su confianza, si no que es, solo en algunos casos, en las mangas, donde se puede ver el distintivo de empresas que dan su confianza a los talentos del deporte rey de la raqueta. En las últimas semanas, se ha sabido de la incursión de un nuevo sponsor, en este caso del tenista francés Alexandre Müller, que está dando que hablar. Se trata de OnlyFans.

A sus 27 años, Alexandre Müller es un tenista de los considerados de clase media, con un ranking actual 81 en la ATP y rondando el Top-100 desde hace dos años. Su categoría le ha dado para ganar dos títulos Challenger, ambos en tierra batida, e incluso llegar a la final del ATP 250 de Marrakech, en 2023, donde fue superado por el español Roberto Carballés. Habitual en previas ATP y primeras rondas, Müller es un tenista semidesconocido para el gran público, pero su nombre ha saltado al primer plano informativo debido a una curiosidad, relacionada con OnlyFans, su nuevo patrocinador.

La red social de contenido exclusivo y, en algunos casos, explícito, parece lanzarse así a una nueva aventura en el mundo del deporte, después de ejercer también como sponsor en otros deportes como el boxeo. En el tenis, Müller es el primer jugador de élite al que se le ve lucir este patrocinio, en concreto en una de sus mangas. Se pudo ver en el encuentro de primera ronda del torneo ATP 250 de Doha, en el que caería ante el veterano Andy Murray por 6-1, 7-6.

Las instantáneas sobre Alexandre Müller pronto comenzaron a circular en las redes sociales y en ellas no se destacaba el juego del jugador francés, de 27 años, si no concretamente a su patrocinador, OnlyFans, que lucía en una camiseta que completaba el cambio de este tenista en las últimas semanas. Si tanto la temporada pasada como en el inicio más inmediato de 2024, Müller vestía camiseta Adidas y lucía otro patrocinador, en Doha, apareció con camiseta de la marca española Joma y el símbolo de OnlyFans por debajo de la altura del hombro izquierdo.

OnlyFans y su relación con el deporte

Si bien se desconoce cuál es el concepto y la cuantía de la relación entre Alexandre Müller y OnlyFans, la plataforma social de contenido exclusivo da un paso más en su incursión en el deporte, llegando hasta el tenis, una disciplina en la que hasta la fecha había ‘captado’ a jugadores, pero no en calidad de patrocinados, sí como clientes o asociados.

Es el caso de Bernard Tomic, Sofía Zhuk o el excéntrico Nick Kyrgios, uno de los deportistas más destacados de aquellos que tienen una cuenta activa en esta plataforma, asociada al contenido explícito y subido de tono, pero que también es utilizada para otras publicaciones, si bien limitadas, pero de índole distinta.

Alexandre Müller representa otro modelo de relación con OnlyFans, como patrocinado de una marca que ya ha apostado por otros deportistas, a los que paga muy bien, a sabiendas que es probable que tengan que renunciar a otros sponsors por aceptar su oferta. En España, los boxeadores Jonathan Alonso y Jennifer Miranda, ambos campeones nacionales y que combinan el deporte de élite con sus facetas como actor y actriz, han sido patrocinados por OnlyFans, que ahora llega al tenis y amenaza con expandirse en más deportes.