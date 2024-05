Ogura da la sorpresa en Montmeló y Sergio García es más líder de Moto2

Ai Ogura se ha impuesto en el GP de Cataluña de MotoGP por delante de Sergio García Dols, que es más líder del Mundial de Moto2 tras la caída de Fermín Aldeguer cuando lideraba y el noveno puesto de Roberts. El de Burriana fue detrás del murciano casi toda la carrera, pero aprovechó el error del piloto del Speed Up Racing para ponerse al frente. Al final, llegó el piloto japonés y se llevó la victoria contra todo pronóstico, firmando un doblete histórico para el MT Helmets – MSI. Tercero fue Dixon.

En la salida, Roberts, segundo del Mundial, se iba al suelo y se llevaba por delante a Guevara. La temperatura era bastante más elevada con respecto al sábado, lo que complicaba todavía más la gestión de los neumáticos. Sergio García mantenía la primera posición al paso por las primeras curvas, pero Aldeguer estaba muy cerca.

El de La Ñora no quería esperar para mandar e imponer su ritmo y pasó a García en la segunda vuelta. Quería aprovechar el error de Roberts para situarse segundo del Mundial. Mientras tanto, Dani Muñoz se iba al suelo. Por delante, Aldeguer y García Dols se peleaban por llevar la voz cantante en Montmeló. Esa batalla hizo que llegara el grupo perseguidor liderado por Arena.

Al final, Fermín se impuso en esa pelea y ambos empezaron a tirar para poner tierra de por medio con sus perseguidores. Eran los dos pilotos más fuertes del fin de semana y lo estaban demostrando. Ambos iban al límite, tanto es así que a mitad de carrera al piloto del Speed Up Racing le marcaban track limits. Esto significaba que como volviera a pisar el verde tendría que hacer una long lap.

Sergio le estaba haciendo sudar la gota gorda y teniendo que clavar cada vuelta para que el líder del campeonato no le superara. El del MT Helmets – MSI se mantenía a la estela de su compatriota, obligándole a que no se relajara en busca de forzarle el error. Ese error llegó. Aldeguer pisó el verde y le castigaron con una vuelta larga. El murciano no quiso esperar y la hizo en cuanto se lo marcaron. Lo tenía claro.

Pero al pasar por la uno ya llegó forzado y cuando tomaba la curva para hacer la long lap se fue al suelo. La carrera daba un vuelco, el líder se caía y Sergio García pasaba a encabezar el Gran Premio. Todo hacía indicar que sería el castellonense el que sumaría una nueva victoria, pero entonces apareció un invitado inesperado que en cuanto vio que Aldeguer se iba al suelo, abrió gas y fue a por su compañero de equipo.

El japonés salía décimo en carrera y se puso tercero en la salida, aunque luego perdió algunas posiciones, pero logró remontar y llegó hasta el español. A casi cuatro vueltas del final, el japonés dio caza a Sergio García y le pasó con bastante facilidad en la recta. A partir de ahí fue coser y cantar para él. El de Burriana tenía los neumáticos destrozados y Ogura se escapó. Al final, el nipón cruzó la meta con casi cuatro segundos de ventaja sobre su compañero. Le metió casi un segundo por vuelta.