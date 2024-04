Aldeguer logra su primera victoria en Jerez y confirma su favoritismo

Fermín Aldeguer no tiene rival. El piloto de La Ñora logra su primera victoria de la temporada en el Gran Premio de España de MotoGP, y lo hace de manera arrolladora. Joe Roberts terminó segundo tras una bonita batalla con Manu González en las últimas vueltas y se coloca como líder del Mundial de Moto2, superando a Sergio García que terminó cuarto.

Gran salida de Manu González que se situaba primero, por delante de Aldeguer. Sergio García, que partía sexto, se puso tercero a la llegada de la uno. Los tres españoles lideraban la prueba de Moto2. El poleman le metió la moto unos giros después, antes de cruzar la meta por primera vez, pero Manu le devolvió el adelantamiento más adelante. El piloto de Gresini comenzó a tirar en cabeza para intentar abrir hueco con el murciano del Speed Up.

García le metió la moto a Aldeguer en los primeros compases, pero Fermín recuperó la segunda posición al instante para no perder la estela de Manu González. Sin prisa, pero sin pausa, el 54 fue reduciendo la distancia con el líder de la carrera. Manu González estaba rodando en 1:41 0, mientras Fermín lo hacía en 41.1. Pero el de La Ñora estaba muy cerca, Manu sentía el ruido de su motor.

Aldeguer se tiró en la 5, pero en la 6 recuperó Manu. Mientras tanto, Sergio García se quedaba, no podía aguantar el ritmo de los de arriba. En la siguiente vuelta, el del Speed Up le volvió a meter la moto en la 5, en la 6 lo hizo Manu y en la 8 se tiró de nuevo Fermín para confirmar el adelantamiento. Esto favorecía la llegada de Sergio García, que pasito a pasito iba cazando a los dos de cabeza, aunque no pudo terminar de confirmar la remontada porque el favorito al título comenzó a tirar. Una vez se asentó al frente y puso las cosas en su sitio, el del Speed Up se escapó en cuestión de una vuelta.

Fermín Aldeguer estaba en otra liga. Nadie podía seguirle. En apenas unas vueltas ya le metía más de dos segundos a un Manu González que no daba su brazo a torcer, pero que no podía hacer nada para evitar que el poleman se escapara. El español reconoció antes de la carrera que venía en un buen momento tras los problemas y fallos en las primeras carreras, y así fue. El poleman confirmó por qué es el gran favorito al título y consiguió un triunfo arrollador, y que mejor que hacerlo en Jerez.

Por detrás, Dixon se iba al suelo mientras Joe Roberts le metía la moto a Sergio García en la cinco en la pelea por la tercera plaza. Ese adelantamiento le daba el liderato del Mundial al piloto estadounidense. Pero eso no era suficiente para él, quería más y fue a por Manu González. A tres vueltas del final, el del OnlyFans American Racing llegó al piloto español de Gresini para pelear por la segunda posición. Tras una bonita lucha entre ambos, Roberts se llevó el gato al agua y se convierte en el primer líder estadounidense en Moto2 desde Nicky Hayden en 2006. Le saca cinco puntos a Sergio García.