Fermín Aldeguer: «Márquez es un referente para mí, espero tener batallas en pista con él»

Fermín Aldeguer atendió a OKDIARIO desde el circuito de Jerez, antes de comenzar el Gran Premio de España de MotoGP. El de La Ñora habló sobre su inicio de temporada y analizó su salto a MotoGP en 2025 de la mano de Ducati. El piloto del Speed Up Racing compartirá pista el próximo año con su ídolo, Marc Márquez, y sueña con tener sus con él sobre la pista. Respecto al gran inicio de Pedro Acosta en la categoría reina, el murciano señaló que «no tenía ninguna duda».

Pregunta.- Llega el GP de casa, una carrera siempre especial. ¿Cómo afronta esta prueba?

Respuesta.- Con muchísimas ganas e ilusión porque venimos de un podium en Estados Unidos y bueno, el Gran Premio de Jerez siempre es especial, con toda la afición, con toda nuestra gente, familia, amigos. Los más cercanos siempre intentan guardarse este fin de semana para venir y bueno, disfrutar aquí delante de todos ellos y ganar sería increíble.

P.- Empezó el año como el gran favorito al título, pero su temporada no ha arrancado de la mejor manera. ¿Le ha pasado factura la presión en estas primeras carreras?

R.- No creo. Realmente creo que se han dado otras circunstancias, que no han hecho que los resultados sean mejores. En Qatar, un problema con el neumático delantero, en Portimao la doble long lap después de adelantarme en la salida. Aun así acabando cuarto muy cerca de los primeros. En Estados Unidos, otro fallo mío en los primeros compases de la carrera que me hizo irme al noveno. Luego tuve que volver a remontar, pero pienso que hemos aprendido mucho también para calmar esos nervios de principio de carrera y a ver si aquí podemos ponerlo en práctica.

P.- ¿Siente más presión desde que se hizo oficial su salto a MotoGP de la mano de Ducati?

R.- No, porque al final eso es para el año que viene. No tengo nada que demostrar a nadie, solo a mí mismo, de que soy capaz de seguir haciendo lo que hice el año pasado de cada carrera, disfrutar, de hacerlo lo mejor posible. Al final, cuando estoy tranquilo y todo va rodado, los resultados hablan por sí solos.

P.- ¿Cómo lo hace para evadirse de toda esa presión y el favoritismo puesto sobre uste para este año?

R.- Me ha venido incluso bien que las primeras carreras no hayan sido lo que esperábamos, porque al final ahora mismo no somos líderes. Tenemos 22 puntos que recuperar. No estamos con el objetivo de aguantar todo el año con la presión. Ahora mismo el que tiene presión es el que va primero, así que nosotros ahora somos uno más. Hay que pensar en ir carrera a carrera. Quedan 19 carreras, quedan más de 400 puntos en juego, así que esos 22 puntos no son nada.

P.- El anuncio sorprendió a todos por lo pronto que se hizo, tras la primera carrera del año. ¿Por qué decidieron anunciarlo ahí? ¿Fue decisión suya o de Ducati?

R.- Bueno, un poco todo. Al final el contrato ya estaba hecho y firmado desde bastante antes, incluso del año anterior, que ya estaba todo hablado. Así que dijimos si ya lo tenemos, ¿por qué no lo hacemos? La tranquilidad que te da, aunque tú ya lo sabes, que la gente no te pregunte que sabes que ya tienes la plaza asegurada. Fue una decisión por ambas partes que creo que fue en el momento justo para poder estar tranquilo.

P.- ¿Le han comunicado ya en qué equipo va a correr?

R.- Eso es cuestión de ellos. Yo al final sé que tengo el contrato con Ducati, que voy a tener la mejor moto posible, así que nada, eso ya el trabajo es suyo. Yo con tener una buena parte técnica y tener una buena moto me conformo.

P.- Imagino que será la de la de este año, la del 2024, la que le darán.

R.- Tengo las dos opciones, tanto 2024 como 2025 y eso será según sea la evolución de la moto. Si creen que las armas de la 2025 serán buenas para mí, pues me la darán. Y si no, como un año de rookie con más información de la moto será buena la 2024.

P.- Imagino que recibiría muchas felicitaciones cuando se anunció su fichaje por Ducati. ¿Cuál fue la que más le sorprendió?

R.- No sé, la verdad que recibí bastantes. Pero bueno, la del piloto oficial de Ducati, Pecco, cuando me felicitó, me hizo ilusión. Tanto la de mi amigo Jorge como Aleix, la de mi familia, todos mis amigos… Cada una tiene su punto especial, no hay ninguna que dices tú ¡buah! Estoy contento con todo lo que recibí.

P.- Precisamente le quería preguntar por Martín y Aleix. Se podría decir que son como tus padres en MotoGP. ¿Le han dado algún consejo de cara al año que viene?

R.- Consejos lo justo porque no quieren que les gane. Ellos siempre me dicen que tengo que estar tranquilo, que tengo una muy buena moto, que tengo mucho potencial y nada, que en el primer test van a ir a por mí. O sea, ya me lo han dejado claro. Voy a ser su primera víctima. Así que nada, que disfrute el momento que a MotoGP llegan muy pocos y que vaya paso a paso.

P.- ¿Qué supone para usted poder compartir pista el año que viene con su ídolo Marc Márquez?

R.- Muchísima ilusión, la verdad. Llevo toda la vida luchando para llegar donde estamos. Es un referente para mí en el que siempre me he fijado y poder compartir pista con él es increíble. Así que ojalá poder compartir pista lo más cerca posible, tener nuestras batallas para sentirme realmente que soy un gran piloto.

P.- ¿Cómo ve a Marc Márquez?

R.- Bien. Creo que está trabajando de la mejor forma posible, con calma e intentar no caer, coger la máxima confianza posible con la moto. Es verdad que ya lo hemos visto, que cuando aprieta se pueden cometer fallos, pero creo que está trabajando de muy buena manera y me alegro de verlo feliz.

P.- Otro con el que se va a encontrar, que ya lo tiene muy visto, es Pedro Acosta. ¿Qué le parece su rendimiento en su debut en la categoría?

R.- No tenía ninguna duda. La verdad que todos sabemos el potencial que tiene, pero tampoco tengo ninguna duda de que pilotos como yo lleguen y lo hagan así. Creo que MotoGP ahora está en plan renovación. Hay pilotos que sí que tienen mucha experiencia, pero bueno, al final la experiencia con la edad se va perdiendo la velocidad. Creo que está en un muy buen momento, donde la nueva generación vendrá y se lo llegarán a poner más difícil. Me creo capaz de hacer lo mismo.

P.- Hablando de MotoGP, ¿cómo ve la pelea por el campeonato?

R.- Ahora mismo, MotoGP, con la sprint, son muchísimos puntos más en juego. Una sprint mala te puede cambiar todo, una carrera mala te lo puede cambiar todo. Hay que esperar un poco. Está claro que Martín es el máximo candidato, aunque Pecco haya sido dos veces campeón del mundo seguidas. Martín ahora mismo está un puntito por encima y me alegro de verlo así.

P.- ¿Cree que Marc Márquez puede luchar por el título?

R.- Sí, sí, queda muchísimo. Como he dicho yo puedo hacerlo yo con menos puntos. Así que yo creo que cualquiera de la parrilla puede. Ahora mismo, en tres carreras que llevamos, cualquiera puede ser campeón.

P.- Por último, ¿cuál es el objetivo para esta temporada?

R.- Ser campeón del mundo y disfrutar del año.