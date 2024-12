Oficial: el Valencia destituye a Rubén Baraja

El Valencia ha comunicado este lunes la destitución de Rubén Baraja como entrenador. El empate ante el Alavés ha sido la gota que ha colmado el vaso. Los malos resultados han provocado la marcha del técnico vallisoletano, después de sumar apenas dos victorias en 17 partidos y no ser capaz de ganar a rivales directos como Valladolid, Espanyol o Alavés.

La situación era insostenible desde hace ya varias jornadas. El equipo se hunde, el técnico daba la sensación de estar perdido y no saber qué hacer para remontar el vuelo y Mestalla dijo basta este domingo contra el Alavés. Entrenador y afición siempre habían ido de la mano hasta hace algunas jornadas. La hinchada valencianista entendía que el principal culpable de todo esto se encontraba en Singapur, Peter Lim, y por eso dirigían sus cánticos contra él y hacia el palco.

Pero desde hace unas jornadas se empezó a entonar el «Pipo, vete ya» en el coliseo valencianista. Esto se incrementó el pasado domingo ante el Alavés. Después de perder con Rayo Vallecano en casa, Valladolid a domicilio, y empatar en Cornellá con el Espanyol, el partido del Alavés se presentaba como una final. Todo lo que no fuera ganar complicaba las opciones de seguir en Primera el año que viene. Un gol de Jordán de penalti hundía a los ches en el 88, pero Dani Gómez rescató un punto en el 98, aunque tampoco sirve de mucho al Valencia.

Este resultado deja al conjunto valencianista penúltimo empatado a 12 puntos con el Valladolid, colista, a cuatro de la salvación, con un partido menos. Pero la sensación es que el equipo no levantaba cabeza. El Valencia lleva una victoria en los últimos 11 partidos y Baraja no conseguía dar con la tecla. Tras la derrota ante el Valladolid ya se especuló con su destitución, pero el problema del finiquito millonario (le tenían que pagar casi cinco millones de euros si le despedían) hacían que Lim no autorizara su despido y continuara en el cargo otra semana más. Por mucho que no quisiera el máximo accionista, la dinámica de resultados le obligaba a tomar cartas en el asunto o el barco se le hundía.

Pero el empate y las malas sensaciones que dejó el equipo ante el Alavés han hecho insostenible la situación. Tanto que el entrenador llegó a enfrentarse a la afición este domingo y decir que «estamos solos en esta dificultad» tras los cánticos de «Pipo, vete ya» en Mestalla. Ahora, con Baraja fuera suena Quique Sánchez Flores, el gran favorito para sustituirle cuando se rumoreó su adiós tras caer en Pucela. El Valencia debe decidir rápido quién se sentará en el banquillo frente al Real Madrid el próximo 3 de enero, porque después de eso les espera un calendario infernal.

Comunicado del Valencia

El Valencia CF ha decidido poner fin a la etapa de Rubén Baraja como entrenador del primer equipo. El Club desea agradecerle públicamente su pasión, su dedicación y el compromiso que ha demostrado desde el primer hasta el último día

Baraja es una de las principales leyendas de la historia del Valencia CF. Tras su llegada en febrero de 2023 ayudó a estabilizar al equipo, salvando una situación complicada, y el curso pasado contribuyó a implantar unos valores competitivos que aproximaron al Valencia CF a la lucha por las posiciones europeas prácticamente hasta las últimas jornadas del campeonato.

La dinámica de resultados durante esta temporada ha requerido de una decisión que ha sido muy difícil de tomar, pero que tiene como objetivo revertir la situación y conseguir mejores resultados.

El Valencia CF le desea la mejor de las suertes y mucho éxito en el futuro a Rubén Baraja.