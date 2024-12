Máxima tensión en Valencia: varios hinchas persiguen el coche de Baraja a su salida de Mestalla

Noche caliente en Valencia. La derrota del equipo que dirige Rubén Baraja ante el Rayo Vallecano ha terminado por agotar la paciencia de la afición che, pues su equipo es penúltimo en la Liga y sin levantar cabeza. Al terminar el partido en Mestalla, un grupo de aficionados valencianistas se quedaron fuera del estadio para esperar la salida de los coches.

Se produjeron gritos contra varios miembros de la plantilla y la seguridad del club tuvo que actuar para evitar que la cosa fuera a mayores. Tal fue es la situación dramática que vive el Valencia que el asunto se agravó cuando apareció el coche de Baraja y varios hinchas corrieron detrás del vehículo del técnico che en actitud amenazante y gritando en dirección a las ventanillas.

⚽️🦇A l’eixida dels jugadors i de l’entrenador del @valenciacf_vale de Mestalla hi ha hagut alguns incidents. La seguretat del club ha evitat que un aficionat s’acostarà al cotxe de Luis Rioja, i un grup de seguidors ha perseguit el cotxe de Baraja.https://t.co/8qxEVGZ7UL pic.twitter.com/nACp3D4czA — À Punt Esports (@apuntesports) December 7, 2024

Y es que Mestalla, por primera vez desde que Baraja firmó por el Valencia en el mes de febrero de 2023, cantó «Pipo, vete ya» para pedir la salida del entrenador. El cántico se escuchó por primera vez en el inicio de la segunda mitad, de forma tímida y sin ser apoyado por el resto de la afición. En el minuto 89 volvió a escucharse, promovido por parte de la grada de animación, que cantaba poco antes «directiva, dimisión» o «jugadores, mercenarios».

Una vez llegados al tiempo de descuento, también se gritó el «Peter, vete ya», el «estamos hasta los huevos», «pasan los años pasan los jugadores, la directiva mañana ya no está, nos queda el club, queda la camiseta, los mercenarios se tienen que acabar» o «este escudo no lo merecéis».

También cuando el colegiado pitó el final del encuentro, se produjo una gran pitada acompañada al unísono de gritos de «fuera, fuera». Los jugadores che se acercaron a la Grada de Animación y recibieron una reprimenda por parte de los aficionados con cánticos como «Valencia CF somos nosotros» mientras los futbolistas miraban.

Baraja en el alambre

Tras solo sumar 10 puntos en lo que va de Liga, el entrenador del Valencia, se mostró contundente en rueda de prensa al ser preguntado sobre su continuidad en el club: «¿Estás loco o qué? Abandonar… No sé si me conocéis, pero yo no abandono. Mi obsesión es cambiar la situación, no va en mi carácter aflojar», aseguró Baraja.

«Pienso que podemos cambiar la situación. Hay que aceptar el resultado y seguir trabajando. Tenemos que seguir para tratar de sumar puntos. Tenemos que mejorar. El resultado es duro, es difícil cuando ves que nos jugamos hoy una posibilidad buena de sumar y el partido se ha puesto cuesta arriba muy pronto», manifestó ante los medios.

Asimismo, Baraja incidió en que «hay que calmar las cosas, hablar desde la tranquilidad, con la cabeza fría y no con el calentón del momento» durante la rueda de prensa en la que del partido solo se habló en un par de cuestiones.

Sobre el partido, el técnico vallisoletano indicó que les penalizó «una acción en la que no tienes la tensión, en el inicio hemos entrado atenazados, sin esa convicción que tuvimos el día del Betis o Mallorca. Vamos a sufrir muchísimo por conseguir el objetivo y no hay que desistir». “Lo fácil es romperlo todo, pero creo que hay posibilidad. Hay mucho campeonato por delante, el resultado es malo, pero no estamos lejos de haber empatado el partido. Dramatizar no es bueno”, agregó el ‘Pipo’.