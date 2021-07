El Barcelona sigue haciendo hueco para encajar la renovación de Leo Messi. El último jugador en abandonar el club ha sido Junior Firpo. El lateral ha dejado el conjunto azulgrana y ficha por el Leeds United hasta 2025, a cambio de 15 millones de euros fijos más un 20% de una futura venta. De esta manera, Koeman se deshace de uno de los futbolistas con los que no contaba.

«El Leeds United se complace en anunciar el fichaje de Junior Firpo. Los blancos han superado a la competencia de varios clubes para asegurarse los servicios del jugador de 24 años, que llega procedente del equipo español Barcelona por un precio no revelado. Después de un período de cuarentena y la finalización de su revisión médica, el lateral firmó un contrato de cuatro años en Elland Road, hasta el verano de 2025», asegura el club inglés en su comunicado.

El Barcelona también ha anunciado la marcha del lateral rumbo a la Premier por 15 millones de euros: «El FC Barcelona y el Leeds United han llegado a un acuerdo para el traspaso de Junior Firpo por 15 millones de euros. El club azulgrana se reserva un 20% de una futura venta del jugador».

❗ COMUNICADO Acuerdo con el Leeds United para el traspaso de @JuniorFirpo03 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 6, 2021

Asimismo, Junior Firpo se marcha del Barcelona tras dos temporadas como culé. El lateral no ha conseguido triunfar y es uno de los jugadores sacrificados en la operación salida, para lograr ajustar las cuentas del club y así poder tener dinero para el nuevo contrato de Leo Messi. Firpo no será el único. El Barça quiere darle la carta de libertad a Pjanic y Umtiti, ya que no entran en los planes de Koeman para esta temporada, pero los jugadores se niegan a aceptar.