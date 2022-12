Oficial: Bruguera no seguirá como capitán español de Copa Davis

Sergi Bruguera no continúa al frente del equipo español de Copa Davis. Lo que era un secreto a voces se confirmó en el mediodía de este lunes, momento en el que la Real Federación Española de Tenis anunció el acuerdo para la no continuidad del técnico que ha liderado a la Armada haciendo las veces de capitán desde el año 2018. El principal motivo de la marcha de Bruguera es su otra responsabilidad, en condición de entrenador de Alexander Zverev, que hacía que los jugadores del combinado nacional prefirieran otras opciones.

Con la pausa obligada del coronavirus, que impidió la celebración de la Davis en 2020, Bruguera se despide del cargo con un título, el cosechado en 2019 en el estreno del nuevo formato, y varias eliminaciones prematuras, la última, en cuartos de final en la edición de 2022, celebrada en Málaga y en la que España acusó las bajas de Carlos Alcaraz y Rafa Nadal. «El doble campeón de Roland Garros y medalla de plata en Atlanta’96, se marcha con el agradecimiento de la afición y de todos los jugadores», indica el comunicado emitido por la RFET, en el que se destaca que la decisión de no continuar se ha tomado de mutuo acuerdo.

Con la marcha de Bruguera la capitanía española para la Copa Davis queda libre y el gran favorito para hacerse con el puesto es otro reputado ex tenista español como David Ferrer, actual director del Trofeo Conde de Godó y último ‘jefe’ de la Final a ocho de la Copa Davis, celebrada en Málaga. Ferrer es la opción preferida de los jugadores y negociará su llegada a partir de 2023. Otra opción, la de Feliciano López, queda en la recámara.

Bruguera ya anunció al término de la participación de España en la Copa Davis 2022 que su continuidad no estaba asegurada, toda vez que continuaría en 2023 entrenando a Alexander Zverev. Desde hacía meses circulaba la información de que a algunos tenistas les incomodaba que Sergi compaginase ambos cargos, lo que ha acabado derivando en la decisión de la RFET de no contar con los servicios del ex tenista de cara a la próxima edición de la Copa Davis, en la que España no se estrenará hasta septiembre al contar con una wild card de la organización –Kosmos e ITF– que le permite saltarse las previas que se celebrarán en la semana posterior al Open de Australia.

El otro gran torneo por países de 2023, la United Cup, que además abrirá el calendario ATP en los últimos días de diciembre y primeros de enero, no es una competición por federaciones, por lo que el capitán no será el elegido para relevar a Bruguera si no Marc López, en calidad de técnico de Rafa Nadal, número uno español para la competición mixta que se disputa en Australia.